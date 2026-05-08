“El plan económico de Milei es que los trabajadores se caguen de hambre”, lanzó Abel Furlán en “QR!”

En el programa "QR!", emitido por Canal E, el conductor Pablo Caruso presentó una entrevista exclusiva realizada al secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, quien cuestionó con dureza el modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei y advirtió sobre el deterioro del empleo industrial y el salario.

Durante la charla, Furlán sostuvo que el esquema económico actual tiene como eje el ajuste sobre los trabajadores y alertó sobre el crecimiento del malestar social.

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“Todos sabemos que el plan económico que sustenta el gobierno de Milei es el anclaje en los salarios”, afirmó el dirigente sindical.

Y agregó: “Nos hacen cagarnos de hambre o salir a buscar otro trabajo para garantizar apenas el plato de comida”.

Cierres de fábricas y pérdida de empleos

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la crisis industrial y el impacto sobre el empleo. Furlán mencionó el cierre de una fábrica en Garín que dejó a 150 trabajadores sin empleo y aseguró que los despidos se multiplican en distintos sectores privados.

Según explicó, la situación genera un fuerte clima de angustia entre los trabajadores, especialmente frente a la caída del poder adquisitivo y la falta de respuestas salariales. “Se ha deteriorado tanto el salario que las paritarias ya no alcanzan para resolver el problema”, señaló.

El sindicalista también apuntó contra la apertura de importaciones y sostuvo que la política económica actual está destruyendo el entramado productivo nacional.

“Cuando te abren la economía y entran productos terminados, hacen pedazos el entramado industrial argentino”, expresó.

La advertencia sobre un conflicto social

En otro tramo de la entrevista emitida en "QR!", Furlán sostuvo que el clima social comienza a tensarse por la situación económica y el crecimiento del desempleo. “Puede haber un conflicto social”, advirtió.

Sin embargo, también remarcó que gran parte de la sociedad todavía mantiene expectativas o paciencia frente al Gobierno, aunque aclaró que el límite podría aparecer si continúan los despidos y la pérdida de ingresos.

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El dirigente sindical insistió en que el problema salarial ya dejó de estar vinculado a la posibilidad de mejorar la calidad de vida y pasó a centrarse en cubrir necesidades básicas.

“Hoy ya no hablamos de vacaciones. Estamos peleando para garantizar el plato de comida”, afirmó.

Críticas al endeudamiento y a la falta de obra pública

Durante la entrevista, Furlán también cuestionó el nivel de endeudamiento y alertó sobre el impacto que podrían dejar las políticas actuales en futuras administraciones. “Van a dejar tierra arrasada”, sostuvo.

Además, criticó la paralización de la obra pública y el deterioro de la infraestructura nacional. “No hay una sola obra pública y las rutas se están destruyendo”, señaló.

El titular de la UOM advirtió que la pérdida del entramado industrial también afecta la soberanía nacional, especialmente en regiones estratégicas como Tierra del Fuego y la Patagonia.

Tierra del Fuego, soberanía y empleo

En uno de los pasajes más fuertes de la entrevista, Furlán defendió el régimen industrial fueguino y alertó sobre el riesgo de debilitar la presencia argentina en una zona estratégica vinculada a las Islas Malvinas.

Según explicó, el desarrollo industrial en Tierra del Fuego no solo responde a cuestiones económicas, sino también geopolíticas.

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“Cuando rompés el entramado industrial de Tierra del Fuego, debilitás la soberanía”, afirmó. Y agregó: “No podemos naturalizar que eso termine en manos extranjeras”.

La entrevista generó un fuerte debate en el programa sobre las consecuencias sociales y económicas del actual modelo económico y las tensiones que atraviesa el sector industrial argentino.

LB