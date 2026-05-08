Carlos Melconian: "Vaca Muerta se va para Punta Cana o para el colchón"

Carlos Melconian analizó el modelo económico del gobierno de Javier Milei y advirtió que "Vaca Muerta se va para Punta Cana o para el colchón". Además, lanzó una llamativa comparación: “El motor que ratea es mucho más grande que el motor que anda bien en términos de actividad”, al referirse al modelo que genera un fuerte ingreso de divisas, pero un impacto limitado sobre la actividad económica y el empleo.

Durante una entrevista en el programa Buenas Tardes China, conducido por Jairo Straccia, el economista sostuvo que mientras sectores ligados a las exportaciones muestran dinamismo, gran parte de la economía vinculada al consumo, la actividad y el mercado interno continúa debilitada.

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El economista habló sobre la situación del consumo, el comercio, la industria manufacturera y la actividad que están planchadas mientras otros sectores ligados a la exportación son prósperos, resaltando que el problema es que esos no generan mano de obra y por ese motivo tardan en derramar. Además, remarcó que el ingreso de divisas hoy depende principalmente de tres factores: “una súper recontra cosecha”, el impulso de Vaca Muerta y el bajo nivel de importaciones producto de la debilidad económica.

Carlos Melconian: “La preocupación mía es que Vaca Muerta se va para Punta Cana o para el colchón”

Sin embargo, advirtió que existe un problema estructural vinculado a la dolarización y la salida de divisas. “La preocupación mía es que Vaca Muerta se va para Punta Cana o para el colchón”, señaló, en referencia al destino de los dólares generados por las exportaciones.

Melconian consideró que el Gobierno tiene mérito en no haber obstaculizado sectores exportadores como la energía, el trigo o la carne, aunque aclaró que eso no alcanza para resolver el problema de confianza de la economía argentina.

También planteó que el modelo actual genera un fuerte ingreso de divisas, pero un impacto limitado sobre la actividad económica y el empleo. “El motor que ratea es mucho más grande que el motor que anda bien en términos de actividad”, afirmó.

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Para explicar esa diferencia, utilizó una comparación entre sectores exportadores y economía interna: dijo que en materia de divisas el país tiene “un auto chico con un motor fenomenal”, mientras que en nivel de actividad posee “una carrocería gigante, pero con un motorcito de dos cilindros”.

Melconian y el impacto político sobre la economía

El economista aseguró que “la política influye en la economía” y sostuvo que los episodios políticos recientes deben interpretarse como parte de un fenómeno más profundo vinculado al funcionamiento del Gobierno.

En referencia al caso que involucra a Manuel Adorni, Melconian afirmó que “un medidómetro no hay, pero mejor no tener el escándalo que tenerlo”, aunque aclaró que el problema excedió al funcionario y alcanzó a la dinámica política general de la administración.

Según explicó, la situación obligó al presidente Javier Milei a adoptar actitudes “que no son las más aconsejables” y consideró que todavía no está claro “cómo es políticamente hablando” el actual gobierno.

El ex presidente del Banco Nación definió además a la actual gestión como “una administración de transición” y remarcó que aún resta discutir cuáles serán sus legados reales en el mediano plazo.

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En otro tramo de la entrevista, Melconian cuestionó las definiciones oficiales sobre la acumulación de dólares y señaló que muchas veces forman parte de “definiciones grandilocuentes” propias del discurso económico reciente.

Críticas al programa económico y al “predicador”

En el tramo final de la entrevista, Melconian aseguró que el programa económico oficial funciona “como un proceso de prueba y error” y cuestionó la idea de que las distintas fases hayan sido planificadas previamente.

Además, reclamó que el Gobierno deje “por un momento la cuestión ideológica de lado” para priorizar medidas que reactiven el consumo y la actividad, al advertir que el 70% de la economía vinculada al mercado interno continúa postergada.

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Finalmente, el economista habló sobre el rol de algunos funcionarios dentro de los equipos económicos y afirmó que todos los gobiernos “tienen un predicador”, aunque aclaró que “las decisiones no pasan por el predicador”, en una referencia indirecta al funcionamiento interno del oficialismo y al rol del ministro de Economía.

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