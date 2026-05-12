Roberto Cachanosky: “Si los salarios siguen subiendo por debajo de la inflación, vas a seguir viendo cómo se cae la recaudación impositiva”

El economista, Roberto Cachanosky, en diálogo con Canal E, analizó el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, cuestionó la estrategia económica del Gobierno y alertó sobre el impacto político y financiero de cara a 2027.

Tras conocerse el IPC porteño del 2,5%, Roberto Cachanosky remarcó que, “la inflación de CABA está en un promedio del 12 y pico por ciento promedio mensual”. Además, explicó: “En los cuatro primeros meses el 11,6%. O sea que ya superó lo que vendría a ser la proyección del 10% para todo el año”.

Se estima una consolidación de la tendencia inflacionaria

Asimismo, señaló que, más allá de las explicaciones puntuales sobre transporte o alimentos, “la realidad es que tenés una tendencia inflacionaria que desde hace rato ya vamos del décimo a medio o más, que está por arriba del 2%”. Y agregó: “La pregunta es, ¿cuánto puede aguantar este mecanismo desde el punto de vista social?”.

En ese sentido, Cachanosky advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo y la recaudación: “Si los salarios se siguen subiendo por debajo de la tasa de inflación, vas a seguir viendo cómo se cae la recaudación impositiva, que va a empezar a tejer el flanco fiscal”.

Cuál es la postura que debería tomar el Banco Central

Sobre la política cambiaria y la acumulación de reservas, cuestionó la idea de que el Banco Central deba comprar más dólares. “No coincido con la mayoría de los analistas que están diciendo que el Banco Central tiene que salir a comprar dólares”, afirmó.

Luego, el entrevistado desarrolló su argumento: “La pregunta es con qué los compra. Tiene que emitir. Y si no aumenta la demanda de moneda, vas a tener impacto inflacionario”. A su vez, resaltó que, “el que tiene que comprar los dólares es el Tesoro”.

También criticó el funcionamiento actual del esquema monetario y financiero: “Hicieron mucho ruido, pero no cambió nada”. Incluso apuntó contra la falta de una reforma estructural del Banco Central: “Era la oportunidad que tenían como para que se hiciera una nueva carta orgánica del Banco Central que le prohibiera al Banco Central financiar al Tesoro”.