Martín Ardohain: “El sector agroindustrial no puede estar atado a un decreto o a una especulación de un gobierno de turno”

El diputado nacional Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, pasó por Canal E y presentó un proyecto de ley para avanzar en la eliminación gradual de los derechos de exportación.

Martín Ardohain explicó que la iniciativa propone un cronograma de reducción progresiva vinculado al acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea. Según detalló, “en 36 meses las retenciones tienen que estar en cero, salvo para el complejo soja que va a tardar un año más”.

La necesidad de previsibilidad por parte del agro

Asimismo, remarcó que el reclamo del sector agropecuario no apunta solo a una rebaja impositiva, sino a contar con reglas estables en el tiempo. “Nosotros no podemos, el sector agroindustrial no puede estar atado a un decreto o a una especulación de un gobierno de turno. Nosotros necesitamos previsibilidad”, afirmó.

Uno de los ejes centrales del proyecto presentado por Ardohain es restituir al Congreso la facultad exclusiva de fijar o modificar los derechos de exportación. En ese sentido, subrayó que la intención no es confrontar con el Gobierno sino generar consensos. “El proyecto es muy ambicioso porque queremos bajar las retenciones a cero en tres años. Pero también queremos ser realistas y dialogar con el Gobierno, no es imponerle al Gobierno una baja de retenciones”, señaló.

Temor por la continuidad de las retenciones

A su vez, advirtió que la falta de una norma permanente genera incertidumbre para el productor: “Lo que no podemos quedar, porque supongamos que Milei no siga, no sabemos quién viene después y pueden volver a subir retenciones o podemos tener retenciones eternamente”.

El entrevistado vinculó el peso de los derechos de exportación con la situación actual de cultivos estratégicos como trigo y soja. También aseguró que la rentabilidad se encuentra muy deteriorada y que eso pone en riesgo la próxima campaña. “Hoy lo más prioritario es el trigo, o sea, hoy con estas condiciones, con estas retenciones, no se va a sembrar trigo por la necesidad de Argentina que tiene de trigo”, planteó.

Sobre la misma línea, agregó: “El complejo sojero es exactamente lo mismo, con estas retenciones también está muy complicado”.