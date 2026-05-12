Guillermo Durán: “Pretender universidades públicas de calidad con estos niveles de financiación es imposible”

En la previa de la cuarta marcha federal universitaria, este medio se comunicó con el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, Guillermo Durán, quien cuestionó el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y alertó sobre el deterioro salarial de docentes e investigadores.

Guillermo Durán explicó que la convocatoria involucra a “las 61 universidades nacionales del país” y remarcó que el principal reclamo es “que de una vez por todas se implemente la ley de financiamiento universitario”. Según señaló, la normativa “ya tiene aprobación y refrendamiento de parte del Congreso Nacional en cinco oportunidades” y además cuenta con “una cautelar aprobada en primera instancia, primero por la justicia, después también refrendada por la Cámara en segunda instancia”.

El Gobierno no hizo atención a la aprobación del financiamiento

Sin embargo, denunció que, “el gobierno de Milei sigue sin implementarla con todo lo que eso significa”. En ese sentido, puso el foco en la pérdida salarial del sector docente y sostuvo: “Nuestros salarios tendrían que actualizarse el próximo mes, de acuerdo a la ley, algo así como un 55% para estar igual que como estaba en el primero de diciembre del 2023”.

Durán aseguró que la situación actual “ya estamos en una condición insostenible” y afirmó que, “pretender tener universidades públicas de calidad con estos niveles de financiación es directamente imposible”.

Al referirse a los ingresos docentes, ejemplificó con el caso de “un jefe de trabajos prácticos de dedicación exclusiva, 40 horas destinadas a la investigación y a la docencia”, quien “seguramente con un doctorado terminado y no pasa, si tiene unos diez años de antigüedad, no pasa del millón doscientos mil pesos”.

Fuerte deterioro del salario docente

Además, el entrevistado enfatizó que para recuperar el poder adquisitivo perdido “ese docente que gana un millón doscientos mil pesos tendría que ganar cerca de dos millones de pesos”. En comparación con otros países de la región, sostuvo que los salarios argentinos quedaron muy rezagados. “Seguramente para grados equivalentes trabajando en Brasil, Uruguay o Chile se gana tres veces más”, afirmó.

También cuestionó el anuncio oficial sobre nuevos recortes en universidades y organismos públicos. En este sentido, explicó que se trata de fondos de infraestructura provenientes de la CAF y denunció: “Por supuesto este Gobierno no estaba entregando, ahora directamente lo blanquea a través del boletín oficial diciendo que directamente lo cancela”.