Hernán Gil Forleo sobre el riesgo país: “Argentina podría bajar otros 100 puntos básicos”

El economista Hernán Gil Forleo analizó en Canal E la caída del riesgo país por debajo de los 500 puntos básicos y explicó cuáles son los factores que hoy sostienen la estabilidad financiera de Argentina.

Durante la entrevista, el especialista destacó el equilibrio fiscal alcanzado por el Gobierno, aunque advirtió que todavía existen riesgos internacionales y políticos que podrían limitar una baja más profunda del indicador.

La baja del riesgo país y el equilibrio fiscal

Gil Forleo consideró que la caída del riesgo país refleja una consolidación del programa económico y una mejora en la percepción del mercado respecto a las cuentas públicas.

Según explicó, “el riesgo país está mostrando una consolidación de lo que es el equilibrio presupuestario”, incluso en un contexto de menor recaudación vinculada al impuesto inflacionario.

Además, sostuvo que el Gobierno logró estabilizar parcialmente la inflación sin atravesar una recesión profunda, algo que también ayudó a mejorar las expectativas financieras.

Para el economista, Argentina todavía podría registrar una baja adicional del riesgo país durante este año, aunque descartó niveles similares a los de países como Chile, Perú o Uruguay.

En ese marco, señaló que “puede llegar incluso a bajar otros 100 puntos básicos, pero no mucho más durante este año”.

El desafío de volver al mercado internacional de deuda

Consultado sobre el nivel necesario para que Argentina vuelva a financiarse en el mercado internacional, Gil Forleo sostuvo que un riesgo país cercano a los 425 puntos ya permitiría un acceso más amplio al crédito externo.

Sin embargo, aclaró que el escenario internacional comenzó a complicarse por el repunte inflacionario en Estados Unidos y la posibilidad de nuevas subas de tasas por parte de la Reserva Federal.

El especialista explicó que la inflación norteamericana volvió a acelerarse desde febrero y eso podría modificar las expectativas financieras globales.

En ese sentido, advirtió que “una suba de las tasas internacionales puede jugarnos en contra”, incluso si Argentina continúa mejorando sus indicadores locales.

Según detalló, el mercado ya empezó a contemplar la posibilidad de un endurecimiento monetario en Estados Unidos, algo que impactaría directamente sobre el costo de financiamiento de países emergentes.

La situación política y el impacto sobre la economía

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la incertidumbre política interna y cómo puede influir sobre el proceso económico.

Gil Forleo sostuvo que los conflictos políticos recientes no golpean directamente al riesgo país, aunque sí generan un freno sobre la dinámica de gestión.

Para el economista, el principal problema es que el Gobierno atraviesa un momento de menor actividad política justo cuando el programa económico entra en una etapa más exigente.

Según explicó, “el Gobierno está entrando en la fase más fuerte y posiblemente más dolorosa”, en referencia al proceso de reestructuración económica que todavía continúa.

Además, consideró que la falta de claridad política y la paralización parcial de la agenda económica son factores que impiden una caída más acelerada del riesgo país.

La inflación y el objetivo de bajar del 3% mensual

El economista también analizó el dato de inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó un 2,5% en abril, y consideró que el Gobierno todavía mantiene margen para continuar con el proceso de desinflación.

Según explicó, el umbral clave para sostener la estabilización sigue siendo mantener la inflación mensual por debajo del 3%.

En ese contexto, sostuvo que “mientras esté menos del 3%, el Gobierno puede ir estabilizando los precios”, aunque reconoció que el proceso será más lento que el esperado inicialmente.

Gil Forleo recordó que durante el primer semestre del año pasado existía la posibilidad de perforar rápidamente el 2%, pero distintos episodios políticos y monetarios complicaron ese escenario.

De todas maneras, consideró que la inflación podría seguir convergiendo gradualmente hacia niveles anuales más bajos durante el próximo año.

El dólar, las reservas y el ingreso de divisas

Por último, el especialista explicó que la estabilidad actual del dólar responde tanto a factores internos como externos.

En el plano local, destacó el impacto positivo de la cosecha récord, el superávit energético y el ingreso de divisas del sector agroexportador.

Al mismo tiempo, señaló que el dólar también se viene debilitando globalmente frente a otras monedas, algo que ayuda a sostener la calma cambiaria en Argentina.

Según indicó, “el peso argentino se está revalorizando” tanto por la estabilización monetaria como por la acumulación de reservas del Banco Central.

Sin embargo, aclaró que el comportamiento futuro del dólar dependerá en buena medida de la inflación nacional y de las decisiones que tome el Banco Central respecto al tipo de cambio.