Pablo Rutigliano cuestionó el modelo minero y pidió “trazabilidad y transparencia” en el sector

En diálogo con Canal E, Pablo Rutigliano advirtió que Argentina aún está lejos de convertirse en líder mundial del litio y reclamó mayor transparencia, industrialización y formación local de precios.

Aunque Argentina avanza en la producción de litio y busca posicionarse como uno de los principales actores globales del sector, Pablo Rutigliano aseguró que todavía existen fuertes limitaciones estructurales para alcanzar ese objetivo.

“Yo creo que le falta mucho a la Argentina para poder ser el mayor productor de litio”, afirmó el titular de la Cámara Latinoamericana del Litio, al comparar la producción nacional con la de Chile. Según explicó, mientras el país vecino alcanza cerca de 400 mil toneladas anuales, Argentina apenas llegó a 120 mil toneladas en 2025.

Además, remarcó que el crecimiento del sector depende de una mayor incorporación tecnológica y de la creación de herramientas de control y transparencia. “Argentina tiene que ser formador de precios. Y hoy por hoy no tiene eso”, sostuvo.

Críticas al RIGI y al modelo de inversiones mineras

Rutigliano cuestionó el enfoque del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y planteó que los beneficios impositivos no garantizan un impacto positivo en la economía real.

“No se trata de darle beneficios impositivos a las grandes inversiones”, señaló, y agregó que el problema central es que las inversiones no generan una verdadera escalabilidad productiva ni fortalecen a las empresas locales.

En ese contexto, denunció irregularidades vinculadas a la exportación del carbonato de litio. “La Argentina perdió 4.000 millones de dólares”, aseguró al referirse a la subfacturación del precio del litio durante 2023.

También apuntó contra la concentración del negocio minero y el desplazamiento de pequeñas empresas. “Los más grandes se van a terminar comiendo a los más chicos”, advirtió.

Industrialización y mercado de metales

El especialista insistió en la necesidad de desarrollar un mercado argentino de metales para que el país pueda cotizar sus propios recursos y dejar de depender de mercados internacionales.

“La Argentina tiene la capacidad de poder desarrollar un propio mercado”, explicó, al comparar el escenario local con el modelo chileno.

Rutigliano sostuvo que el principal problema es la falta de industrialización del litio dentro del país. “¿De qué minería me están hablando cuando se exporta el 100% de lo que producimos?”, cuestionó.

En esa línea, reclamó avanzar en la fabricación nacional de baterías de litio y vehículos eléctricos para generar valor agregado y potenciar el ingreso genuino de divisas.

Por último, pidió avanzar con un censo minero nacional y transparentar los datos de exportación. “Sería muy bueno ver cuáles son los números reales de las exportaciones”, concluyó.