Súper RIGI: advierten que las inversiones llegarán, pero reclaman una reforma impositiva para las pymes

En diálogo con Canal E, el analista económico Leo Piazza consideró que la ampliación del régimen de incentivos a las inversiones fortalece el atractivo para sectores estratégicos como la minería, el petróleo y la energía. En ese sentido, destacó que el Gobierno apuesta a consolidar actividades que hoy aparecen como “ganadoras” dentro del nuevo esquema económico.

“Este Super RIGI, que es una mejora de la anterior y trae algunos beneficios en positivo aún más fuerte, tiene que ver siempre con los sectores que nosotros estamos denominando ganadores dentro del nuevo modelo económico”, afirmó Piazza.

Además, señaló que existen proyectos de gran escala vinculados a la minería, especialmente en San Juan, donde mencionó el potencial del yacimiento Vicuña. Sin embargo, aclaró que todavía no se observa un impacto contundente en la cuenta financiera de la balanza de pagos. “Hay muchas promesas de RIGI oficializadas por el Gobierno, pero todavía en la cuenta financiera de la balanza de pagos no la estamos viendo que están impactando de una manera fuerte”, remarcó.

Reclamo por una reforma impositiva

Piazza advirtió que el foco oficial en atraer inversiones todavía no viene acompañado por medidas destinadas a aliviar la carga tributaria de las pymes y de la industria nacional. Según explicó, la presión fiscal nacional, provincial y municipal continúa afectando seriamente al entramado productivo.

“¿Por qué no mejoramos la matriz tributaria? ¿Por qué no le damos alguna mejora a la industria nacional?”, cuestionó el economista.

En ese contexto, aseguró que la informalidad laboral sigue creciendo especialmente en empresas pequeñas y remarcó que el problema excede únicamente a los impuestos nacionales. “La presión impositiva que hay es muy fuerte, no solamente nacional, sino provincial y municipal”, sostuvo.

Qué espera para el segundo semestre

De cara a los próximos meses, Piazza estimó que comenzarán a verse señales más concretas del ingreso de inversiones vinculadas al nuevo régimen. Incluso mencionó que empresas de Santa Fe ya están trasladando operaciones hacia San Juan y Neuquén para brindar servicios asociados a la minería y a Vaca Muerta.

“En el segundo semestre vamos a ver seguramente en la cuenta financiera de balanza de pagos ya el impacto de inversiones que vengan”, proyectó.

También anticipó una desaceleración inflacionaria y una recuperación moderada de la actividad económica impulsada por la obra pública y la baja de tasas. “La inflación va a bajar, yo creo que se va a ubicar menos del 3, pero no menos del 2”, afirmó.

No obstante, insistió en que persistirá una economía “a dos velocidades”, con sectores favorecidos por las exportaciones y otros todavía golpeados por la presión tributaria y la caída del consumo. “Mientras vos no soluciones el problema del impositivo y le des alguna señal más clara a la industria y al comercio, va a tardar”, concluyó.