Pablo Das Neves: “El mercado todavía le exige más a la Argentina para bajar el riesgo país”

En diálogo con Canal E, el economista Pablo Das Neves aseguró que la mejora en la calificación crediticia favoreció a la Argentina, aunque advirtió que el mercado aún espera mayor estabilidad política y reformas estructurales sostenidas.

El especialista explicó que la reciente suba del riesgo país, luego de haber perforado los 500 puntos básicos, no debe interpretarse como un cambio estructural.

“No hay que exagerar los movimientos del riesgo país, ni cuando sube ni cuando baja”, sostuvo Das Neves, quien remarcó que las variaciones de entre 20 y 30 puntos responden principalmente a factores coyunturales.

Según indicó, la mejora en la calificación de Fitch permitió que bancos y fondos internacionales vuelvan a operar con deuda argentina. “Una vez que Argentina mejora su calificación, los principales bancos de inversión y gestoras de fondos están habilitados a comprar deuda argentina”, explicó.

Sin embargo, aclaró que el mercado todavía mantiene ciertas dudas sobre la sustentabilidad del programa económico. “El mercado aún está exigiéndole más a la Argentina, sobre todo en términos políticos y de continuidad del programa”, afirmó.

Reservas, FMI y mayor demanda de dólares

Das Neves también analizó el comportamiento de las reservas del Banco Central y señaló que el ritmo de compras se desaceleró por una mayor demanda de divisas.

“Estamos viendo una dolarización de carteras y una mayor demanda de dólares por parte de empresas y particulares”, indicó.

El economista explicó que la oferta de dólares proveniente de la liquidación de la cosecha y del endeudamiento provincial comenzó a reducirse, mientras crece la búsqueda de cobertura cambiaria. Aun así, descartó riesgos inmediatos de incumplimiento con el FMI.

“Argentina no está en un riesgo de default inmediato, ni cerca”, aseguró.

Sobre el desembolso pendiente del Fondo Monetario Internacional, sostuvo que no espera tensiones en la relación con el organismo. “Las relaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional están en su mejor momento”, destacó.

Inflación, tarifas y actividad económica

En relación con la inflación, Das Neves proyectó una desaceleración respecto de los últimos meses, aunque lejos de una inflación cercana a cero. “Lo veo muy difícil que la inflación comience con cero en algún momento del año”, afirmó.

El economista estimó que el IPC nacional se ubicará cerca del 2,7% o 2,8% en abril, aunque advirtió sobre el impacto de las tarifas, el transporte y el aumento del combustible. “El costo del transporte sube mucho y se va a notar bastante en el IPC nacional”, señaló.

Además, alertó sobre el deterioro de la recaudación tributaria, vinculado a una recuperación desigual de la economía. “Los sectores que más crecen tienen muchos beneficios fiscales y ese crecimiento no se traduce en recaudación”, explicó.

Por último, proyectó que la inflación anual podría cerrar por encima del 33%. “Va a ir bajando, pero para fin de año no va a estar por debajo del 33%”, concluyó.