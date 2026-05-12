Elisabet Piacentini destacó que las PyMEs podrán reducir “a la mitad” las cargas sociales

La reglamentación de la reforma laboral abrió expectativas en el sector PyME, especialmente por la implementación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (REFER), que busca fomentar la contratación de trabajadores registrados mediante una reducción de cargas sociales.

“El REFER estaba muy esperado y ahora acaba de ser reglamentado”, explicó Elisabet Piacentini, especialista en PyMe, quien remarcó que el principal beneficio será para los empleadores que incorporen nuevos trabajadores. “Ahora vas a pagar solo el 15% de cargas sociales”, afirmó, en comparación con el esquema anterior que rondaba el 30%.

Según detalló, el nuevo régimen permitirá que los empresarios paguen menos aportes patronales durante cuatro años por cada empleado nuevo incorporado. “Es un alivio para el empresario”, sostuvo la especialista, aunque aclaró que los derechos laborales de los trabajadores no se verán afectados.

Beneficios para PyMEs y nuevos empleadores

Piacentini explicó que el beneficio alcanza tanto a pequeñas y medianas empresas como a monotributistas o nuevos emprendimientos que incorporen personal. “Es muy amplio el sistema”, señaló, y agregó que también aplica para nuevos empleadores, aunque con algunas limitaciones en la cantidad de trabajadores alcanzados.

La especialista precisó que los empleados contratados deben cumplir determinadas condiciones. “El empleado tiene que ser una persona que estaba desempleada en los últimos seis meses”, indicó. También podrán acceder quienes hayan perdido recientemente un empleo estatal o monotributistas que pasen a relación de dependencia.

Además, destacó que las empresas tendrán tiempo hasta abril de 2027 para incorporar personal bajo este esquema. “Es un beneficio muy interesante”, insistió, aunque reconoció que muchas PyMEs todavía enfrentan dificultades económicas para expandir sus plantillas laborales.

Otro de los puntos relevantes de la reforma es la compatibilidad con el período de prueba. “Vos tomás un empleado con reducción de cargas sociales e igualmente tiene los seis meses del período de prueba”, explicó.

Fondo de desempleo e indemnizaciones

Durante la entrevista, Piacentini también abordó el nuevo Fondo de Desempleo Laboral, que comenzará a implementarse junto con la reforma. “Ese 2,5% lo aporta el empleador”, detalló sobre el aporte destinado a financiar futuras indemnizaciones.

La tributarista reconoció que este punto generó polémica porque, en algunos casos, el financiamiento podría impactar sobre aportes previsionales. “Esa fue la discusión grande que hubo”, admitió.

Respecto a las indemnizaciones, Piacentini aclaró que la reforma no elimina derechos laborales. “No está afectado ningún derecho del trabajador”, aseguró, y destacó que la nueva legislación brinda mayor previsibilidad jurídica tanto para empleadores como para empleados.

Finalmente, subrayó otro cambio importante: la posibilidad de otorgar beneficios adicionales sin pagar cargas sociales. “Ahora se pueden dar beneficios sociales a los empleados sin tener que pagar cargas sociales”, concluyó, mencionando ejemplos como guarderías, celulares o almuerzos laborales.