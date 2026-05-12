Agostina Ambrosi: “Mejor que un Súper RIGI es un Súper IVA”

En diálogo con Canal E, la economista de IDESA, Agostina Ambrosi sostuvo que el “Súper RIGI” puede servir como medida transitoria, aunque advirtió que el verdadero desafío es avanzar en reformas estructurales que incentiven la inversión en toda la economía.

La especialista analizó el impacto del nuevo esquema de incentivos impulsado por el Gobierno nacional y explicó que el problema de fondo de la economía argentina no es la falta de ahorro, sino la escasa canalización de esos recursos hacia la producción.

“Argentina lo que tiene es un problema estructural de baja inversión. No es que no haya ahorro, de hecho hay capacidad de ahorro, pero una parte importante de ese ahorro termina yéndose al dólar y quedando fuera del sistema productivo”, señaló Ambrosi.

Según detalló, desde IDESA analizaron la evolución de la inversión y detectaron que el primer año del RIGI no produjo un cambio significativo. “El primer año del RIGI no se cambió mucho la foto”, explicó, al remarcar que la inversión pasó de un promedio del 15,8% al 16% del PBI. Al mismo tiempo, destacó que la compra de dólares para ahorro representó el 4,7% del producto, lo que evidencia que “hay plata”, aunque no destinada a la economía real.

Reforma tributaria y fin del cepo

Para Ambrosi, las principales trabas para invertir siguen siendo el cepo cambiario y la presión impositiva en todos los niveles del Estado.

“Tenemos muy pocos incentivos para invertir, por dos motivos: el cepo cambiario y el sistema tributario nacional, provincial y municipal, que son altamente distorsionados”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la proliferación de regímenes especiales como el RIGI o el RIMI puede funcionar como solución temporal, pero también profundiza desigualdades sectoriales y regionales. “Son todos sectores específicos que en el corto plazo funcionan como mecanismo de transición, pero generan distorsiones en el crecimiento”, advirtió.

La economista explicó que desde IDESA proponen avanzar hacia un “Super IVA”, una iniciativa orientada a simplificar y unificar impuestos provinciales y municipales. “Lo que se tiene que hacer es establecer reglas generales que favorezcan la inversión en su conjunto”, indicó.

El desafío de sostener reformas a largo plazo

Ambrosi también alertó sobre la necesidad de implementar cambios estructurales duraderos que trasciendan a los gobiernos de turno. En ese sentido, consideró que las políticas actuales podrían generar ingresos de divisas y mejoras de corto plazo, aunque sin garantizar un crecimiento sostenido.

“Si implementás estrategias transitorias de corto plazo, vas a tener shocks de productividad y de divisas, pero que se pueden desaparecer en poco tiempo”, sostuvo.

Por último, reclamó medidas que beneficien no solo a los sectores ligados a la minería y la energía, sino también a actividades intensivas en empleo. “Lo prioritario es que aparezcan reformas de largo plazo donde todos los sectores se puedan beneficiar, no solo los capitales intensivos”, concluyó.