En “QR!”, Ricardo Manetti advirtió: “No nos van a vencer” tras la masiva marcha universitaria contra el Gobierno

La nueva movilización universitaria contra el ajuste del Gobierno nacional tuvo este martes una fuerte repercusión política y social. En el programa “QR!” de Canal E, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Manetti, celebró la masiva convocatoria en todo el país y aseguró que se trató de “una respuesta política de la sociedad” frente al conflicto universitario.

“No nos van a vencer”, sostuvo Manetti durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, en referencia a la disputa que mantienen las universidades nacionales con el Gobierno por el financiamiento y los salarios docentes.

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Durante el programa, el decano destacó que la movilización trascendió el ámbito universitario y contó con un fuerte respaldo social en distintas provincias del país.

“Hubo más de un millón y medio de personas movilizadas” en todo el país, afirmó, y remarcó que las plazas “volvieron a llenarse como en los momentos más importantes de la historia argentina”.

Manetti cuestionó además la postura del presidente Javier Milei frente al reclamo universitario y aseguró que el conflicto no se limita únicamente a los gastos de funcionamiento de las facultades.

“Sin salario no hay universidad”, advirtió, al señalar que la situación salarial de docentes e investigadores es hoy uno de los puntos más críticos del sistema educativo superior.

El cruce por el financiamiento universitario

En otro tramo de la entrevista, Manetti sostuvo que el Gobierno toma decisiones “absolutamente políticas”, pero al mismo tiempo evita abrir instancias de diálogo con las universidades.

También criticó duramente al subsecretario de Políticas Universitarias y afirmó que las medidas oficiales generan un daño que “va a tardar años en repararse”.

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Ante la frase publicada por Milei en redes sociales —“la marcha terminó, mañana amanece igual”—, el decano respondió que la protesta universitaria ya demostró anteriormente capacidad de presión política y recordó que, tras la primera gran movilización, el Ejecutivo debió actualizar parcialmente las partidas presupuestarias.

Alberto Kornblihtt: “No podemos discutir lo esencial”

Más tarde se sumó al programa el investigador del CONICET, Alberto Kornblihtt, quien lanzó fuertes críticas contra el Gobierno y expresó su preocupación por el ajuste en ciencia, educación y salud pública. “No podemos estar discutiendo esto”, renegó.

El científico sostuvo que el país atraviesa una situación “terrible” porque se están poniendo en discusión derechos que históricamente parecían consolidados, como la universidad pública, la investigación científica y el sistema jubilatorio.

Kornblihtt también cuestionó nuevos recortes presupuestarios aplicados en organismos científicos y tecnológicos, entre ellos el CONICET, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la CONAE. “El ajuste es esencial para este Gobierno”, señaló.

El investigador fue todavía más contundente al analizar el rumbo político del oficialismo. “El proyecto que trae este Gobierno tiene que irse”, expresó, aunque aclaró que ese cambio debe producirse “por las urnas”.

Kornblihtt consideró que las movilizaciones son importantes para visibilizar el conflicto, pero advirtió que la verdadera presión debe recaer sobre el Poder Legislativo y el Poder Judicial para evitar nuevos retrocesos en materia educativa y científica.

Sobre el final, también realizó una autocrítica sobre la organización de la marcha y cuestionó que algunos sectores políticos y sindicales ocuparan el centro de la escena en detrimento de estudiantes, docentes e investigadores universitarios. “Los que deben estar primero son los universitarios”, cerró.

LB