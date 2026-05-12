Nacha Guevara: “No toquen la universidad, no sean tan ignorantes”

La prestigiosa actriz y cantante Nacha Guevara cuestionó con dureza la gobierno de Javier Milei y le reclamó que “no toquen la universidad” y que “no sean tan ignorantes”.

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Qué dijo Nacha Guevara sobre las universidades

“De pronto recordé, hace 70 años o 71 no sé exactamente, recordé nuestras marchas por la ley 1420, que era la ley de educación laica y gratuita. Fueron días difíciles, días de mucha lucha, de mucho estar en la calle, de muchas cosas que ya conocen y se imaginan. Pero se consiguió, se consiguió”, contó en un video difundido por Instagram.

“Entonces ver ahora que 70 años más tarde están saliendo los jóvenes, los maestros, los no tan jóvenes, los graduados, los exgraduados, a pedir en realidad por lo mismo. Es triste, es triste”, agregó la artista.

“Porque esa universidad es uno de los pocos orgullos que nos quedan. Ha dado tres Premios Nobel, ha formado miles y miles de profesionales, ha permitido a gente que no hubiera podido acceder nunca a cumplir su sueño, a que lo cumpliera”, expresó Guevara.

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“No toquen la universidad, no sean tan ignorantes”

“Estamos en este retroceso, ¿qué nos pasó? Yo mañana (por hoy martes) no voy a ir porque todavía por mi pie no puedo estar caminando más de dos cuadras, tres, pero la verdad que los invito a todos a que se acerquen tiene que ser monumental esa marcha, tiene que ser histórica”, convocó la actriz en la previa de la marcha federal universitaria.

Y luego completó: “No sé si la van a entender. No sé si van a hacer nada. Creo que no. Pero tenemos que hacer algo, que nuestras voces se escuchen, estamos como adormecidos. Hacen cualquier cosa de nosotros”.

“No toquen la universidad, no sean tan ignorantes. Hay cosas sagradas para un pueblo, respétenlas”, concluyó Guevara.