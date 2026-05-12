Internaron en terapia intensiva al exgobernador de Chaco Domingo Peppo tras una cirugía

El exgobernador del Chaco Domingo Peppo permanece internado en terapia intensiva en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires luego de sufrir complicaciones tras una intervención quirúrgica gastrointestinal.

Según pudo reconstruir este medio a partir de información de allegados al exmandatario, Peppo fue sometido a una cirugía programada en la que se realizó la extirpación de pólipos en la zona intestinal y de colon. Durante el procedimiento surgieron complicaciones que derivaron en un cuadro febril y obligaron a intensificar los controles médicos.

Complicaciones tras la operación

De acuerdo a las primeras informaciones, el exembajador argentino en Paraguay había sido diagnosticado previamente con un cuadro abdominal que requería seguimiento especializado. La consulta inicial se habría realizado en Asunción, ciudad donde actualmente reside junto a su familia.

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Tras evaluaciones médicas, sus allegados decidieron que el tratamiento continuara en Buenos Aires, donde finalmente fue intervenido quirúrgicamente este lunes.

En las primeras horas posteriores a la operación, la evolución clínica habría sido favorable. Sin embargo, durante la noche el cuadro presentó complicaciones y los profesionales resolvieron trasladarlo a la unidad de terapia intensiva del sanatorio porteño para un monitoreo permanente.

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Expectativa por un nuevo parte médico

Fuentes cercanas al entorno del exgobernador indicaron que Peppo continúa bajo observación estricta del equipo médico y que en las próximas horas podría conocerse un nuevo parte oficial con mayores precisiones sobre su evolución.

El dirigente peronista gobernó la provincia del Chaco entre 2015 y 2019 y posteriormente se desempeñó como embajador argentino en Paraguay entre 2019 y 2023. Desde entonces, había mantenido un perfil político más bajo, ligado principalmente a tareas de asesoramiento empresarial y en políticas públicas.