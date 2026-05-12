RIIR: de qué se trata el nuevo proyecto de un senador radical para atraer inversiones de más de USD 12 millones

Con el objetivo de dinamizar la economía y atraer capitales tanto extranjeros como nacionales, el senador nacional por Corrientes, Eduardo “Peteco” Vischi, presentó el proyecto de ley del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR). La iniciativa surge como un complemento al RIGI —orientado a megaproyectos— pero con el foco puesto en la capacidad productiva de las provincias y la competitividad del mercado interno.

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“Necesitamos atraer capitales del mundo, pero también debemos incentivar al capital argentino que ya produce, que ya emplea y que ya integra cadenas de valor”, explicó el titular de la bancada radical. Para Vischi, el RIIR es la herramienta necesaria para que la estabilidad macroeconómica se transforme en empleo genuino y expansión del comercio exterior.

Foco en la producción y la tecnología

A diferencia de otros regímenes, el RIIR se centra en inversiones productivas tangibles. El proyecto está diseñado para empresas que busquen: ampliar su capacidad instalada e incorporar nueva tecnología, ejecutar obras productivas y mejorar la eficiencia energética y fortalecer sectores clave como el agro, la industria y los servicios exportables.

Un punto central de la iniciativa es que excluye de raíz a los activos financieros. El beneficio se limita estrictamente a la adquisición de bienes muebles nuevos y obras que generen valor agregado real.

Requisitos y beneficios fiscales

El proyecto establece condiciones claras para las empresas que deseen adherirse al régimen. Está destinado a compañías que superen los límites de la "mediana empresa tramo 2" y contempla los siguientes puntos:

Piso de Inversión: se requiere un monto mínimo de USD 12.000.000. Impuesto a las Ganancias: estipula un esquema de amortización acelerada para los bienes adquiridos. Alivio en el IVA: propone la devolución anticipada de este impuesto para mejorar el flujo de caja de los inversores. Fomento agroenergético: Incentivos específicos para la tecnología aplicada al campo y al sector energético.

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"Invertir en Argentina debe ser posible"

Al concluir la presentación, Vischi resaltó la importancia de acompañar a quienes deciden "arriesgar capital" desde el interior del país. "Si queremos que nuestro país crezca, necesitamos una política de inversión completa que acompañe a quienes deciden construir competitividad desde las provincias", afirmó.

Para el senador correntino, el RIIR no solo busca atraer nuevos actores, sino premiar a quienes ya están en el sistema productivo argentino, permitiéndoles dar un salto tecnológico y exportador que hoy se ve limitado por la carga impositiva y la falta de incentivos de mediano plazo.