Dal Poggetto: “El costo de vivir en Argentina en dólares está subiendo”

La economista Marina Dal Poggetto advirtió que el país tiene un costo para vivir en dólares "alto" al analizar el escenario económico actual.

"Tenés un programa fiscal que estás manejando, uno financiero que es de corto plazo y uno monetario que es la contracara del financiero", explicó en declaraciones a Splendid AM 990 difundidas por NA.

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Análisis económico de Dal Poggetto

Además consideró que la parte fiscal se encarga de "bajar el gasto para mantener el equilibrio fiscal frente a la caída de los ingresos, en medio de una economía parada" y a eso se suma una "incertidumbre" sobre "el prestamista de última instancia".

En ese sentido indicó que la "pared de vencimientos” que deberá afrontar el Gobierno en los próximo dos años “te sigue marcando el programa económico".

"Hoy está todo estabilizado porque el BCRA tiene el dólar funcionando como ancla mientras compra divisas, vuelve a bajar la tasa de interés y busca que se expanda el crédito para que eso tenga una mejora en la actividad y que repunte en las encuestas", aseguró la directora de EcoGo.

También sostuvo que habrá que ver "qué hace el equipo económico frente a la caída del riesgo país y hasta dónde tiene acceso al crédito el Gobierno".

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Cuál será la inflación de abril

Finalmente cuando se le preguntó sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, Dal Poggetto confirmó la desaceleración: "Desde la consultora estamos midiendo un 2,5%. Para mayo, los primeros datos están por encima del 2%, aunque todavía es muy preliminar".