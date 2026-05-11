Paoltroni: “No hay consenso en el Congreso para aprobar la reforma electoral”

El senador por Formosa Francisco Paoltroni anticipó que “no hay consenso” en el Congreso para aprobar la reforma política que envió el Poder Ejecutivo.

“La ley electoral creo que es muy difícil que prospere, no hay consenso para que avance, esa es la realidad”, evaluó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

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Por qué no avanzaría la ley electoral

Además señaló que “no hay consenso para que avance, ni en la eliminación de las PASO, ni en el tema del financiamiento, ni con los pisos electorales”.

“No está habiendo consenso para que para que prospere la ley”, aseguró sobre la reforma electoral que es impulsada por la administración de Javier Milei.

Qué leyes podrían tratarse

Pero anticipó que este miércoles sí sería tratada en el Senado la ley de inviolabilidad, una iniciativa que reduce las actuales restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y da un nuevo enfoque para regularizar barrios populares”.

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Caso Adorni

“Lo de Adorni ha tapado todas las buenas noticias que se vienen generando desde hace dos meses”, aseveró al tiempo que recordó entre otros logros “la cosecha récord de trigo, maíz, girasol” y los “récords de producción de gas, de petróleo”

“Si el ministro Adorni tenía todas las cosas en condiciones como dice, tendría que haberse quedado tres días sin dormir hasta terminar su declaración jurada” para presentarla de inmediato, concluyó Paoltroni.