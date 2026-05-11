“Ella pedía ayuda”: la desgarradora marcha por Graciela López y las denuncias contra el policía acusado

Familiares, amigos y vecinos de Graciela López marcharon este lunes desde Villa Federal hasta la sede de la Fiscalía en Resistencia para exigir el esclarecimiento del femicidio y reclamar que se investigue el contexto de violencia que, según denunciaron, la víctima atravesaba desde hacía tiempo.

La convocatoria comenzó frente a la vivienda familiar de Graciela y estuvo acompañada por testimonios públicos de su madre, hermanos y allegados, quienes describieron a la mujer como una persona profundamente vinculada a su familia y dedicada a sus hijos. “Ella era todo para nosotros”, expresó su madre, Olga López, antes del inicio de la movilización.

Durante la marcha, los familiares insistieron en que el crimen no puede ser analizado como un episodio aislado y sostuvieron que existían antecedentes de violencia y hostigamiento por parte del principal acusado, un cabo de la Policía del Chaco que actualmente permanece detenido en el marco de la investigación judicial.

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La familia denunció antecedentes de violencia

En declaraciones a los medios, Olga López aseguró que su hija había sufrido situaciones de violencia física durante la relación con el acusado, aunque evitaba realizar denuncias formales por miedo y para no perjudicar laboralmente al efectivo policial.

“Cuando estaba embarazada él le pegaba y ella llegaba golpeada a casa”, afirmó la mujer. Según relató, Graciela prefería callar muchas situaciones y atravesaba sola los conflictos vinculados a la relación.

En la misma línea, familiares de la víctima señalaron que el acusado ejercía un fuerte control sobre ella y que con el tiempo la habría ido alejando de su entorno cercano. “La mantenía aislada de los hermanos, de la mamá y hasta de sus hijas”, sostuvo Carlos, hermano de Graciela, durante la convocatoria.

La querella considera que esos testimonios podrían resultar claves para reconstruir el contexto previo al femicidio y para demostrar que existía una situación sostenida de violencia de género.

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El último pedido de ayuda antes del crimen

Uno de los relatos más conmovedores surgió cuando Olga recordó el último contacto que tuvo con su hija antes del hecho. Según explicó, Graciela alcanzó a enviar mensajes pidiendo ayuda y compartió su ubicación mientras era amenazada.

“Mi hija me estaba pidiendo socorro”, expresó la mujer, visiblemente afectada, al reconstruir las horas previas al crimen.

La investigación también intenta determinar cómo el acusado recuperó la portación de su arma reglamentaria pese a antecedentes previos vinculados a episodios de amenazas y violencia. Ese punto comenzó a ser uno de los principales focos de cuestionamiento hacia los mecanismos de control interno dentro de la fuerza policial.

Durante la movilización, Olga López apuntó directamente contra el sistema de evaluaciones psicológicas y reclamó una revisión profunda de los controles aplicados dentro de la Policía del Chaco. “Está todo camuflado ahí”, cuestionó.

La querella habló de un “contexto de violencia”

El abogado querellante Juan Arreguín confirmó que la investigación judicial reúne dos hechos que actualmente son analizados en un mismo expediente: el femicidio de Graciela López y el asesinato del padre del principal acusado.

El letrado explicó que ya declararon más de diez testigos, entre ellos familiares, personas cercanas a la víctima y efectivos policiales, y aseguró que las pruebas buscan demostrar que existía un contexto previo de amenazas y violencia sistemática.

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“No fue alguien que se volvió violento de un día para otro. Entendemos que había una situación sostenida de violencia y temor”, sostuvo Arreguín.

Además, indicó que una de las líneas que podrían analizarse más adelante es si existieron responsabilidades de funcionarios públicos ante posibles omisiones o falta de intervención previa frente a denuncias o advertencias relacionadas con el acusado.

El reclamo de justicia y la situación de los hijos

La familia confirmó que continuará participando activamente del proceso judicial como querellante y reclamó una condena ejemplar para el detenido.

Mientras la columna avanzaba hacia Fiscalía, vecinos y allegados repetían consignas pidiendo justicia por Graciela y acompañaban a Olga López, quien actualmente quedó al cuidado de los hijos de la víctima.

Según informó la querella, los niños reciben acompañamiento psicológico a través de organismos provinciales especializados en asistencia a víctimas de violencia de género.