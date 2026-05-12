Radiografía del ajuste en la UNNE: cuánto cobra un docente y qué obras están frenadas

En un contexto de máxima tensión por el financiamiento de la educación superior, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, detalló el impacto del ajuste implementado por el Ministerio de Economía de la Nación. El rector reveló que la universidad debió intervenir con recursos propios para dar continuidad a obras de infraestructura y alertó sobre los salarios de "pobreza" que percibe gran parte del cuerpo docente.

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Respecto a las obras, Larroza explicó que se trata de construcciones pactadas mediante créditos de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Con el cambio de gestión nacional, el financiamiento se discontinuó, lo que obligó a la UNNE a una maniobra financiera de riesgo.

"Estamos asumiendo la obra con recursos propios para que no se corte, pero estamos en negociaciones con la Secretaría de Políticas Universitarias para que nos devuelvan ese dinero", señaló. El rector advirtió al Gobierno que, de no continuar los pagos, las empresas constructoras podrían iniciar juicios millonarios contra el Estado, que es el garante final de esos créditos internacionales.

Readecuación o recorte

El rector intentó llevar claridad sobre los recientes decretos nacionales, explicando que muchas veces lo que se presenta como una partida presupuestaria es, en realidad, una readecuación financiera de deudas previas.

"Estamos acomodando partidas presupuestarias a otras mientras gestionamos que el Gobierno nacional cumpla con los compromisos que asumió como garante", señaló a radio Dos.

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Sueldos bajo la línea de pobreza

Larroza puso cifras a la crisis salarial que motiva la marcha de este martes 12 de mayo. Según detalló, el escalafón docente nacional hoy muestra números que dificultan la sostenibilidad del sistema:

Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple: un docente con 5 años de antigüedad percibe un sueldo de bolsillo de 250.000 pesos . Según el rector, en esta categoría se asienta casi el 50% de la actividad académica de la universidad.

Dedicación semiexclusiva: sin antigüedad, el salario ronda los 800.000 pesos .

Personal No Docente: un trabajador de la categoría más baja (Categoría 7) percibe menos de 600.000 pesos por cumplir 35 horas semanales.

"Esa es la realidad a la que se enfrenta hoy el sistema universitario argentino. Es prioridad absoluta la recomposición salarial", sentenció Larroza, subrayando que las dedicaciones exclusivas representan apenas entre un 12% y un 15% del total de la planta.