De Corrientes a EE.UU.: quién es la investigadora admitida en la Universidad de Pensilvania

La academia correntina celebra un logro internacional de alto impacto. La investigadora Lucía Sbardella fue admitida en la University of Pennsylvania (UPenn), una de las instituciones más prestigiosas del mundo y miembro de la exclusiva Ivy League, para iniciar su doctorado (PhD) en el Departamento de Español y Portugués de la Escuela de Artes y Ciencias.

Radiografía del ajuste en la UNNE: cuánto cobra un docente y qué obras están frenadas

La distinción no es menor: Sbardella accedió a la Benjamin Franklin Fellowship, una beca de honor destinada a estudiantes con trayectorias académicas e investigativas sobresalientes. En esta prestigiosa casa de estudios —fundada por el prócer estadounidense Benjamin Franklin—, la correntina profundizará sus estudios sobre las relaciones entre memoria, arte y política en América Latina.

De la UNNE al mundo

El recorrido de Sbardella es un testimonio del potencial de la educación pública regional. Realizó sus estudios de grado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). Allí, dio sus primeros pasos en el ámbito científico como becaria de investigación e integrante del Grupo de Investigación Deodoro Roca.

Recientemente, consolidó su perfil internacional al concluir la Maestría en Estudios sobre Memoria en la Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, en Brasil. Dicha formación fue posible gracias al apoyo de la Organization of American States (OEA) y el GCUB Mobility Program, lo que le permitió especializarse en los procesos culturales y políticos latinoamericanos.

Capitanich sobre Adorni: “Si demorás una declaración jurada, quiere decir que no hay papeles en orden”

Puentes académicos globales

La admisión de Sbardella en UPenn representa un hito que trasciende lo individual. Su incorporación a una de las mejores universidades globales pone en valor la calidad de los investigadores formados en las universidades públicas de Argentina y la región.

Desde Filadelfia, la investigadora continuará fortaleciendo los puentes entre la producción académica del Nordeste argentino y los centros de debate global. Su trabajo promete aportar nuevas perspectivas a los debates sobre cómo las expresiones artísticas y las políticas de memoria configuran la identidad y el futuro de las sociedades latinoamericanas.