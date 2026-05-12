Economista sobre a Milei: “No me extrañaría que pase a ser alguien bastante olvidado o recordado como miseria y abandono"

El consultor político Alfredo Serrano Mancilla calificó al presidente Javier Milei de “persona fracasada” y dijo que “no le extrañaría que pase a ser alguien bastante olvidado o recordado como miseria y abandono”.

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“Persona fracasada”

“Si Milei empezó siendo un rockstar, si tenía el aplauso de muchos, al día de hoy empieza la deriva de una persona fracasada y no me extrañaría nada que más pronto que tarde pasé a ser alguien bastante olvidado o peor dicho recordado como miseria y abandono”, sostuvo el economista.

“Yo creo que es para repensar porque al día de hoy lo que está haciendo en el caso de la educación pública, de la universidad pública es volver otra vez a recortar sobre lo recortado. Ajustar sobre lo ajustado con hipocresía y doble moral”, aseguró en declaraciones a Radio 10.

“Estamos en un momento en que la oposición tiene una oportunidad histórica. Si bien hace dos años uno pensaba que la ciudadanía podía estar expectante con Milei, y otra ciudadanía podría estar cansada de las alternativas propias, al día de hoy esto se ha transformado”, analizó en diálogo con Gustavo Sylvestre.

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"Está en un callejón sin salida"

Además señaló que “es el momento de rápidamente encausar una alternativa opositora a un fracaso, que además tiene toda la punta de seguir fracasando”.

“De hecho no sabe por dónde salir. Está en un callejón sin salida, en un laberinto, repitiendo receta. Creo que Milei va a llevar la negación hasta el final”, concluyó Serrano Mancilla.