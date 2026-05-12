El analista financiero Carlos Maslatón aseguró que el presidente Javier Milei "odia especialmente a las universidades nacionales" porque "no soporta la autonomía y la democracia interna que las rige".

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Qué dijo Maslatón sobre Milei y las universidades

"El país debe entender, de una vez, que Milei quiere derogar toda la educación pública argentina. Simplemente, que no exista más", escribió en su cuenta de la red social "X".

Y luego aclaró: "A pesar de que esta ideología destructiva es lo más opuesto al liberalismo que la supo crear en el siglo XIX".

"Milei odia especialmente a las universidades nacionales, no soporta la autonomía y la democracia interna que las rige", aseveró el dirigente liberal.

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Qué dijo sobre Alejandro Álvarez

Además calificó de "tremendo mentiroso" al subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez.

"Este tipo Álvarez, subsecretario de políticas universitarias cargo que ni debería existir, es un tremendo mentiroso. Difamó a las universidades nacionales con que eran antros de corrupción, pero no encontró ningún afano en sus investigaciones", sostuvo Maslatón.

"Difamó a las universidades nacionales con que eran antros de adoctrinamiento, cosa recontra falsa. Soy de la UBA, siempre dije lo que se me dio la gana, en las clases y fuera de las clases, nunca una sola censura. Más aún, fundé UPAU, hice política universitaria en tiempos políticos de alta intensidad: publiqué y panfleteé a voluntad, a nadie se le ocurrió jamás frenarme, salvo al Proceso Militar", ejemplificó al recordar su paso por la Universidad de Buenos Aires.

"Álvarez y la militancia libertaria tienen que sincerarse y decir lo que planean: clausurar las universidades nacionales porque odian la libertad", concluyó Maslatón.