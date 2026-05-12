La UCR Chaco cerró una lista de unidad: Hugo Maldonado volverá a presidir el partido

La Unión Cívica Radical del Chaco avanzó en la renovación de sus autoridades partidarias y confirmó una lista de unidad para conducir el Comité Provincial en el próximo período. El esquema acordado entre los distintos sectores internos del radicalismo tendrá nuevamente a Hugo Maldonado al frente del partido.

Será la tercera vez que Maldonado ocupará la presidencia de la UCR chaqueña. En declaraciones a Radio Libertad, el dirigente planteó que uno de los desafíos centrales de esta nueva etapa será lograr una convivencia política entre dirigentes históricos y las nuevas generaciones que comenzaron a ganar protagonismo dentro del espacio.

“La mixtura generacional va a ser imprescindible”

Durante la entrevista, Maldonado remarcó la importancia de incorporar nuevas formas de comunicación y construcción política dentro del radicalismo, especialmente a partir del crecimiento de las herramientas digitales y los cambios en la militancia.

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“Va a ser imprescindible la mixtura generacional”, sostuvo el dirigente, quien además destacó el rol que tendrán sectores juveniles como la Juventud Radical y Franja Morada en la nueva estructura partidaria.

En ese contexto, consideró que las nuevas generaciones manejan códigos y dinámicas comunicacionales que hoy resultan determinantes para la política. “Hay ámbitos donde los jóvenes entienden síntesis y formas de comunicación que nosotros no manejamos”, expresó.

Cómo quedó conformada la nueva conducción

La lista consensuada incluye referentes de distintos sectores internos y dirigentes con peso territorial dentro del oficialismo provincial. Entre los integrantes del Comité Provincial aparecen nombres como Dorys Arkwright, Sergio Almirón, Gloria Rolón, Julio Fantín y Verónica Vargas, entre otros dirigentes radicales.

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Por otra parte, la UCR chaqueña también definió sus representantes nacionales. Hugo Domínguez encabezará la nómina de convencionales nacionales acompañado por Susana Maggio y Bruno Cipolini.En tanto, Roy Nikisch será quien represente al radicalismo provincial ante el Comité Nacional del partido.

En Resistencia, la conducción del Comité Capital estará encabezada por Carla Cantero y Carlos Pérez.

La relación con Milei y la defensa de Zdero

Consultado sobre el vínculo político entre la UCR chaqueña y el gobierno nacional de Javier Milei, Maldonado defendió la estrategia de acompañamiento institucional impulsada por el oficialismo provincial y rechazó cuestionamientos sobre una supuesta pérdida de identidad partidaria. “No hemos perdido nuestra identidad ideológica y no la vamos a perder”, aseguró.

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El dirigente también respaldó la gestión de Leandro Zdero frente a los reclamos salariales y la discusión por la cláusula gatillo en la provincia. Según planteó, gran parte de los recursos provinciales se destinan actualmente al pago de salarios estatales y consideró que el Gobierno atraviesa un proceso de ordenamiento económico que permitirá afrontar futuras mejoras.