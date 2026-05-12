Condena histórica por la desaparición de 1.966 vacas: un productor deberá pagar una millonaria indemnización

En un fallo con fuerte impacto en el sector agropecuario de Corrientes, el Tribunal de Juicio de la Tercera Circunscripción condenó al productor Rómulo Augusto Bobbio por la desaparición de 1.966 cabezas de ganado. La maniobra, calificada como administración fraudulenta, afectó el patrimonio de la firma Landver S.A., que en 2019 le había confiado la administración de su hacienda.

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El tribunal, integrado por los doctores Jorge Alberto Troncoso, Juan Manuel Ignacio Muschietti y Ramón Alberto Ríos, consideró acreditado que Bobbio dispuso de los animales sin autorización y mediante maniobras irregulares tras el vencimiento del contrato.

Durante los allanamientos realizados en el campo "Santa Ana del Trébol", en Curuzú Cuatiá, los efectivos solo hallaron siete toros de los casi dos mil animales originales.

Una reparación económica a valor de mercado

Más allá de la condena penal de tres años de prisión de ejecución condicional, el punto clave de la sentencia N° 6/26 es la resolución de la acción civil. El magistrado ordenó a Bobbio una reparación económica que se actualizará al momento del pago efectivo.

La indemnización deberá cubrir el valor promedio en el Mercado Agroganadero de Cañuelas de:

987 vacas preñadas y 540 vacas secas.

213 vaquillonas de recría y 182 animales de invernada.

37 toros.

A este monto se le deberá sumar un interés puro anual del 6% desde septiembre de 2020. Dado el volumen de la hacienda y la inflación del sector, se estima que la cifra final será multimillonaria.

Maniobras y ocultamiento

La investigación fiscal, liderada por el doctor Oscar Cañete, demostró que el imputado ignoró reiteradas intimaciones para devolver el ganado o rendir cuentas. Incluso, llegó a impedir el ingreso de los propietarios al establecimiento rural cuando intentaron verificar el estado de los animales.

Los jueces validaron pericias y documentación de traslado ganadero que confirmaron que los animales —toros, vacas e invernada— fueron movilizados mediante maniobras fraudulentas para ocultar su destino final.

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Reglas de conducta

Al ser una condena de ejecución condicional, Bobbio evitará la cárcel pero deberá cumplir estrictas reglas durante cuatro años: no podrá modificar su residencia sin aviso, deberá abstenerse de cometer nuevos delitos y tiene prohibido el consumo excesivo de alcohol y estupefacientes.

El caso sentó un precedente importante en la justicia correntina por la magnitud del daño patrimonial y la firmeza en la exigencia de la reparación económica a valores actualizados, una señal clara hacia el sector ganadero nacional sobre la protección de los contratos de consignación.