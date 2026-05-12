EN VIVO: Marcha Universitaria hacia Plaza de Mayo

Profesores, alumnos, organizaciones estudiantiles y docentes, gremios no docentes y distintos sectores vinculados al sistema científico marcharán este martes 12 hacia Plaza de Mayo en reclamo del cumplimineto de la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada por el Congreso el año pasado y aun no ha sido efectivizada. Mientras la UBA acusó al Ejecutivo de intentar deslegitimar la protesta, el Gobierno negó los recortes y tildó la movilización de "acto opositor".

Las primeras columnas avanzan hacia la Plaza de Mayo para protestar contra el ajuste educativo. En medio de la tensión en las calles, la Casa Rosada rechazó las denuncias y redobló la apuesta: avisó que convocará a los rectores para rediseñar el reparto de fondos a los hospitales.

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Día 884: La marcha de los cerebros para que no se marchen

12:17 Caos de tránsito y cortes en el centro porteño por la Marcha Federal Universitaria

El centro de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para una jornada de intensas complicaciones vehiculares por la nueva movilización en defensa de la educación pública. Entre las 14 y las 20, se registrarán bloqueos totales y parciales en todo el trayecto que conecta el Congreso con Plaza de Mayo, el escenario elegido para el acto central de las 17. Las arterias más castigadas por el avance de las columnas sindicales y estudiantiles serán Avenida de Mayo, Rivadavia, Callao, Entre Ríos y las Diagonales Norte y Sur.

Más allá del corredor principal de la protesta, los embotellamientos se extenderán hacia focos universitarios como Plaza Houssay, la Facultad de Medicina y el cruce de Medrano, donde concentrarán inicialmente los alumnos de la by la UTN. Todo este despliegue impactará de lleno en el transporte público porteño: decenas de líneas de colectivos deberán modificar sus recorridos habituales sobre la marcha y las autoridades no descartan el cierre preventivo de las estaciones Congreso y Sáenz Peña de la Línea A de subtes.

11:53 "Quieren instalar que buscamos cerrarlas": el duro comunicado de La Libertad Avanza antes de la marcha

A pocas horas de una nueva movilización, La Libertad Avanza difundió un comunicado donde acusó a la dirigencia política de escudarse en una causa noble para instalar el falso relato de que el Gobierno busca desfinanciar o cerrar las universidades. El oficialismo ratificó su defensa inquebrantable del equilibrio fiscal y advirtió que aplicar la ley de financiamiento implicaría un desembolso de 1,9 billones de pesos sin respaldo, un agujero que inevitablemente terminaría generando más impuestos, emisión monetaria y pobreza.

Para desarmar las críticas, el partido libertario contrastó su gestión con la administración anterior, a la que apuntó por girar los fondos con hasta cuatro meses de atraso y con una inflación anual que superaba el 211%. En esa línea, remarcó que hoy las transferencias se hagan estrictamente al día, destacó que el Presupuesto 2026 elevó las partidas educativas a 4,8 billones de pesos y celebró que la Justicia mantenga suspendida la aplicación de la ley hasta que defina la Corte Suprema.

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