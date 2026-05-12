Cuarta Marcha Universitaria: qué calles estarán cortadas este martes 12 de mayo

Este martes 12 de mayo, se llevará a cabo en todo el país la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. La convocatoria es a las 17hs en Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central con discursos a partir de las 18hs. Habrá diferentes puntos de concentración y cortes de calles.

La movilización para este martes fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales con un llamado a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores para reclamar, principalmente, por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno.

El acto principal de la convocatoria será a las 17hs en Plaza de Mayo, iniciando con concentraciones desde el mediodía en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, previéndose una movilización masiva en el microcentro porteño y sobre Avenida de Mayo.

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Cortes por la cuarta Marcha Federal Universitaria

A partir de la movilización, se registrarán cortes totales y parciales a partir del mediodía y hasta la tarde, aproximadamente de 13hs a 19hs, en diferentes puntos del centro porteño, incluyendo:

-Avenida de Mayo

-Diagonal Sur

-Bolívar

-Tacuarí

-Piedras

-Salta

-Callao y Bartolomé Mitre

-Plaza Houssay

-Alrededores de Plaza de Mayo

-Zona de Facultad de Medicina

-Área de Medrano (UTN)

En desarrollo...