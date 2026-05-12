Cuarta Marcha Universitaria: a qué hora es, quiénes participan y cuáles son los reclamos

Este martes 12 de mayo, se llevará a cabo en todo el país la cuarta Marcha Federal Universitaria desde que Javier Milei asumió la presidencia. La concentración será a las 17hs en Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central con discursos a partir de las 18hs.

La movilización para este martes fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales con un llamado a estudiantes, docentes, no docentes e investigadores para reclamar, principalmente, por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno

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