Córdoba revelará hoy a los nuevos identificados hallados en La Perla

La justicia federal de Córdoba encabezará este martes una conferencia de prensa para informar nuevos avances en la investigación sobre los desaparecidos hallados en enterramientos clandestinos de Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera.

El anuncio oficial será realizado este martes a las 11 por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja en Tribunales Federales.

Aunque los nombres aún no fueron oficializados judicialmente, en las últimas horas comenzaron a trascender identidades vinculadas a militantes políticos, estudiantes, docentes, trabajadores y periodistas secuestrados durante la última dictadura cívico-militar en distintos puntos de Córdoba y el país.

Quiénes son las 12 víctimas del Terrorismo de Estado identificadas en La Perla

Los restos forman parte de las excavaciones iniciadas en 2025 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona de Loma del Torito, un sector señalado desde hace años en testimonios judiciales y reconstrucciones históricas vinculadas a desapariciones forzadas durante la dictadura.

Las víctimas identificadas en marzo

El año pasado, la primera etapa de esos trabajos permitió identificar a doce personas secuestradas y asesinadas por el terrorismo de Estado. Los análisis fueron realizados junto al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y posteriormente validados por el Juzgado Federal N.º 3.

Entre ellas estaban Carlos D’Ambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mario Alberto Nívoli Gauchat, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi y Elza Mónica Okelly Pardo.

También fueron identificadas las mellizas Adriana y Cecilia Carranza, militantes secuestradas en Córdoba en 1976.

Hugo Vaca Narvaja sobre las 12 víctimas de la dictadura identificadas: “Estamos haciendo aparecer a los desaparecidos”

La expectativa alrededor del anuncio de este martes es alta dentro de organismos de derechos humanos y familiares de desaparecidos, ya que las identificaciones representan décadas de búsqueda y reconstrucción de la verdad sobre lo ocurrido en uno de los mayores centros clandestinos de detención del país.

La conferencia se realizará en el primer piso de Tribunales Federales, sobre avenida Concepción Arenal 690, con presencia de autoridades judiciales y funcionarios provinciales del área de Derechos Humanos.