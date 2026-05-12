Docentes universitarios: "Pérdida salarial de cerca del 40% y el salario más bajo desde fines de los años 90"

La secretaria general de ADIUC, Leticia Medina, aseguró que la pérdida salarial de los docentes universitarios acumula “casi el 40%” y que el salario es el “más bajo desde fines de los años 90”.

“En estos dos años y pocos meses más, hemos acumulado una pérdida de salario de casi el 40%, a partir del ajuste que produjo la caída de de los salarios entre diciembre del 2023 y enero del 2024, que nunca recuperamos porque el gobierno desde diciembre del 2023 no nos recibe en paritaria”, explicó.

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“El salario más bajo desde fines de los 90”

“Nosotros tenemos suspendida la mesa de negociación que está legislada por una ley específica, la ley de paritaria, y eso nos impide tener un espacio al menos de discusión y de negociación”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“Fue por eso que nosotros también acompañamos, por supuesto, desde el inicio el proyecto de una ley de financiamiento específica, que en el caso de la ley aprobada, que es el segundo intento en la ley aprobada el año pasado, contiene en uno de sus puntos la obligación del gobierno de convocarnos a la negociación salarial”, precisó Medina.

“Hoy estamos con incrementos salariales que da de manera unilateral el gobierno, que son todos los meses. En estos 27 meses han sido por debajo de la inflación, y eso ha generado esta pérdida de cerca del 40% de pérdida salarial, el salario más bajo desde fines de los años 90”, aseveró.

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Salarios docentes universitarios

“La única categoría que está por encima de la canasta, es la del profesor titular con semidedicación, que es el resultado de una carrera académica de muchos años a la que muchos docentes ni siquiera llegan. Porque es una pirámide jerárquica la de la universidad que hace que muchos docentes sean docentes de categorías inferiores y que solo con más de 30 años de trabajo pueden llegar a estar por encima de la canasta básica. Realmente es una situación crítica”, detalló Medina.

“Por supuesto que en muchos casos se trata de dedicaciones horarias que no son completas. Pero sin embargo, estamos hablando de que son los docentes y las docentes que sostienen la universidad y que hoy con esos salarios, en muchos de los casos, cuando son docentes simples, son de 230.000 o 240.000 pesos, desalienta absolutamente la continuidad de la tarea”, expresó la gremialista.

“Desalienta muchísimo y genera poca expectativa de que esta situación pueda cambiar y entonces tenemos docentes que por supuesto salen a buscar otros trabajos. docentes que se van, que se van de la universidad, se van del sistema científico, se van del país”, evaluó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

“Además que cada docente que se va, cuando es un docente que está formado, que dirige equipos, no solamente se va esa persona, sino que hay todo un equipo de trabajo, de cátedra, de investigación, que también queda desmantelado, truncado. Entonces el daño que eso significa realmente es de una gravedad, no solamente en el presente, ¿no? Sino sobre todo para el futuro del sistema científico”, analizó Medina.

Ley de Financiamiento Universitario

“Todo eso está pasando ya desde hace un tiempo. Y por supuesto que este daño es acumulativo. Un gobierno que después de 200 días de aprobada una ley ratificada por la justicia sigue decidido a incumplirla. Y no solo eso, sino que ayer mismo nos enteramos de un nuevo recorte en la universidad. Nos enteramos todos los días de declaraciones y expresiones de los funcionarios que debieran estar pensando el futuro de la universidad, atacando a la universidad, intentando desprestigiarla. Todo eso genera no solamente lo salarial, sino esta actitud permanente de una especie de revancha del gobierno contra las universidades”, concluyó Medina.