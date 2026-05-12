VIVO | Marcha Federal Universitaria en Córdoba: recorrido, horarios y cortes de tránsito este martes

La cuarta Marcha Federal Universitaria se realizará este martes en Córdoba con una convocatoria que comenzará a las 15 en el Monumento a la Reforma, dentro de Ciudad Universitaria, y finalizará cerca de las 17:30 con un acto central en la zona del Patio Olmos.

La movilización forma parte de una protesta nacional impulsada por universidades públicas, gremios docentes y centros de estudiantes para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y denunciar el impacto del ajuste presupuestario sobre el sistema educativo.

En Córdoba, distintas facultades convocaron a concentrarse desde las 14 y la marcha avanzará por avenida Hipólito Yrigoyen hasta el escenario principal montado entre Montevideo y bulevar San Juan. Allí se leerá un documento consensuado entre autoridades universitarias, gremios y representantes estudiantiles.

El reclamo central apunta a la ejecución de la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario y a una recomposición salarial urgente para docentes y no docentes. Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias del Estado nacional al sistema universitario cayeron un 45,6% desde 2023, afectando salarios, becas, investigaciones y funcionamiento general de las universidades públicas.

Cortes de tránsito y desvíos

La Municipalidad informó que habrá interrupciones vehiculares durante gran parte de la tarde en distintos sectores vinculados al recorrido de la marcha.

Hasta las 18 permanecerán vigentes cortes totales dentro de Ciudad Universitaria sobre avenida Los Nogales, entre Enrique Barros y la rotonda de bulevar Chacabuco esquina Venezuela, además de restricciones en bulevar de la Reforma entre Haya de la Torre y Los Nogales.

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Desde las 15, la Policía Municipal de Tránsito implementará cortes intermitentes sobre Los Nogales, Plaza España e Hipólito Yrigoyen, acompañando el avance de las columnas hasta el centro.

En la zona del acto principal habrá corte total sobre Hipólito Yrigoyen entre Montevideo y bulevar San Juan hasta la finalización de la movilización. Desde el municipio recomendaron consultar modificaciones y desvíos del transporte urbano a través de la aplicación Tu Bondi.