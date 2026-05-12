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Cordoba en off: Contentos con el streaming de Casado, quieren más días

Varios ediles están más relajados con el “show” del peronista. Lo encuentran más tranquilo en las sesiones. Se viene otro acto libertario sin Rodrigo de Loredo.

Streaming del concejal Diego Casado
Streaming del concejal Diego Casado | imagen de TV
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

A varios concejales peronistas se los escuchó mucho más relajados en las últimas jornadas en el recinto. Todos apuntan a un solo factor; no como el fundamental, pero sí como una ayuda importante.

Desde hace algunos meses, el edil Diego Casado está abocado casi de manera exclusiva a su canal de streaming en YouTube, “Contame Más”, donde mezcla información política con invitados de todos los colores partidarios.

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“Es como que el ‘Dieguito’ dice lo que quiere decir, en el tono que quiere, y llega al Concejo mucho más relajado”, sostienen varios de sus compañeros de banca. “Estamos viendo cómo recaudar más fondos para que tengas más días; una emisión diaria sería ideal”, señaló, entre risas, uno de los alfiles del intendente Daniel Passerini.

Esta semana se discutirá la nueva ordenanza para regular el estacionamiento medido y se vienen otras tantas iniciativas que necesitarán mucha cintura política y equilibrio interno dentro del bloque oficialista.

Otro acto sin De Loredo

Gabriel Bornoroni volvió a mover fichas en el tablero opositor cordobés y lo hizo con una señal política imposible de disimular: invitó a Luis Juez, pero dejó afuera otra vez a Rodrigo de Loredo. De esta manera, se sigue consolidando la sintonía fina con el juecismo.

El encuentro será en el mismo salón donde, hace apenas dos semanas, Juez reunió a los suyos para el locro del 1° de Mayo y abrió la puerta a referentes libertarios. Ahora, el gesto vuelve de manera invertida: Bornoroni devuelve la invitación.

En paralelo, la ausencia de De Loredo empieza a transformarse en algo más que un detalle protocolar. El radical continúa fuera de la foto opositora en Córdoba.

Por ahora, Bornoroni y Juez muestran coordinación, comparten escenario y se envían guiños públicos, aunque debajo de esa cordialidad sobreviva una disputa silenciosa por el liderazgo de la oposición cordobesa.

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