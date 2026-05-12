Cordoba en off: Contentos con el streaming de Casado, quieren más días

A varios concejales peronistas se los escuchó mucho más relajados en las últimas jornadas en el recinto. Todos apuntan a un solo factor; no como el fundamental, pero sí como una ayuda importante.

Desde hace algunos meses, el edil Diego Casado está abocado casi de manera exclusiva a su canal de streaming en YouTube, “Contame Más”, donde mezcla información política con invitados de todos los colores partidarios.

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“Es como que el ‘Dieguito’ dice lo que quiere decir, en el tono que quiere, y llega al Concejo mucho más relajado”, sostienen varios de sus compañeros de banca. “Estamos viendo cómo recaudar más fondos para que tengas más días; una emisión diaria sería ideal”, señaló, entre risas, uno de los alfiles del intendente Daniel Passerini.

Esta semana se discutirá la nueva ordenanza para regular el estacionamiento medido y se vienen otras tantas iniciativas que necesitarán mucha cintura política y equilibrio interno dentro del bloque oficialista.

Otro acto sin De Loredo

Gabriel Bornoroni volvió a mover fichas en el tablero opositor cordobés y lo hizo con una señal política imposible de disimular: invitó a Luis Juez, pero dejó afuera otra vez a Rodrigo de Loredo. De esta manera, se sigue consolidando la sintonía fina con el juecismo.

El encuentro será en el mismo salón donde, hace apenas dos semanas, Juez reunió a los suyos para el locro del 1° de Mayo y abrió la puerta a referentes libertarios. Ahora, el gesto vuelve de manera invertida: Bornoroni devuelve la invitación.

En paralelo, la ausencia de De Loredo empieza a transformarse en algo más que un detalle protocolar. El radical continúa fuera de la foto opositora en Córdoba.

Por ahora, Bornoroni y Juez muestran coordinación, comparten escenario y se envían guiños públicos, aunque debajo de esa cordialidad sobreviva una disputa silenciosa por el liderazgo de la oposición cordobesa.