Funcionario de Kicillof: "Córdoba es una provincia peronista"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que “Córdoba es una provincia peronista” al analizar al visita de Axel Kicillof a territorio cordobés.

Kicillof de campaña por Córdoba: “El Gobierno dejó a las provincias sin recursos”

Kicillof en Córdoba

“Nos sorprendimos con el afecto con que fue recibido el gobernador. A pesar de lo que dicen los mitos o los prejuicios que Córdoba es una provincia no peronista por decirlo de alguna forma”, explicó el funcionario bonaerense.

“Nosotros creemos lo contrario y ratificamos lo contrario a partir de la visita. Córdoba es una provincia, creemos puntualmente, que es peronista”, enfatizó en conferencia de prensa.

Agenda gremial, críticas a Milei y cautela política: Kicillof pasó por Córdoba sin incomodar a Llaryora

“Es un peronismo con características cordobesas”

“El peronismo gobierna Córdoba hace muchísimos años. Es un peronismo con características cordobesas, pero me parece que el problema ha sido mirarlo desde acá, no tener un vínculo, no ir a recorrer Córdoba, no hablar con su gente, con sus dirigentes”, evaluó Bianco.

“Y me parece que es una tarea que los peronistas nos debemos”, agregó el funcionario de Kicillof.

“Por lo tanto seguramente más temprano que tarde vamos a estar volviendo a Córdoba para seguir trabajando políticamente más allá de lo institucional”, concluyó Bianco.

Kicillof realizó días atrás un raid por la provincia que incluyó el Valle de Punilla y la capital cordobesa. En esa oportunidad, el mandatario bonaerense calificó al modelo nacional de “experimento fracasado”.