Agenda gremial, críticas a Milei y cautela política: Kicillof pasó por Córdoba sin incomodar a Llaryora

Axel Kicillof pasó por la provincia de Córdoba en una gira de fuerte contenido institucional y político en un territorio históricamente hostil. El gobernador bonaerense dijo presente en el valle de Punilla y la capital cordobesa. La jornada comenzó con un fuerte componente gremial en el Congreso de Fatsa en La Falda y continuó con actividades de gestión directa en varios municipios. El objetivo fue claro: mostrar una faceta de federalismo, cercanía con los sectores productivos y la educación en un territorio clave, de cara a las próximas elecciones del 2027 en las que buscará ser candidato.

El bonaerense no incomodó a Llaryora. Mientras Kicillof buscaba sumar adhesiones en la Capital, el gobernador Martín Llaryora mantuvo su propia agenda en el interior profundo, más precisamente en Villa de Soto, departamento Cruz del Eje. La ausencia de un encuentro oficial entre ambos mandatarios subrayó la distancia estratégica que el Panal prefiere mantener en este tramo de la coyuntura nacional. Kicillof tampoco lo comprometió y casi sin mencionarlo aseguró que buscará abrir el peronismo nacional para que todos puedan sumarse. Livianito.

Encuentro a solas

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, recibió al mandatario bonaerense en su despacho. En diálogo con Perfil Córdoba, analizó el impacto del encuentro, sosteniendo que “es una persona sencilla, muy carismática, que realmente sorprendió a todos por su amabilidad y por estar y sentirse bien donde estaba por el cariño de la gente; hubo casi mil personas y lo vinieron a saludar”, relató el jefe comunal.

Cardinali detalló que compartieron una hora de charla sobre la visión de los cordobeses y la posibilidad de un armado nacional, aunque advirtió sobre la idiosincrasia local: “Nosotros los cordobeses tenemos una visión del peronismo nacional y no se puede negar el rechazo a Cristina de los cordobeses, aunque entiendo que Kicillof viene despegándose en el último tiempo, incluso cuando decidió ir con lista propia en las elecciones en Buenos Aires”, resaltó.

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Más tarde, en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Kicillof presentó su libro “De Smith a Keynes: siete lecciones de historia del pensamiento económico”, obra en la que el gobernador analiza las teorías de los principales economistas de la historia. Allí no faltó lugar para el análisis macroeconómico más duro. Tras firmar convenios educativos, el gobernador bonaerense lanzó definiciones muy duras contra Casa Rosada.

“Lo de Milei es un experimento fracasado a escala mundial, es un experimento de la ultraderecha que están llevando adelante”. En ese marco, Kicillof aseguró que “a Milei le queda poco” y llamó a un “gran acuerdo del peronismo” para defender la educación, la salud, las Malvinas y el trabajo, augurando que “se viene un futuro mejor para la Argentina”. A pesar del peso de sus palabras, cerró frente a un enjambre de micrófonos: “No estoy de visita como candidato”.