Día del Trabajador: Juez y Bornoroni compartieron locro en el Botánico

Ante más de 700 dirigentes de toda la provincia que se reunieron por el Día del Trabajador, Luis Juez dejó en claro que el Frente Cívico mantendrá un acuerdo y un compromiso firme con La Libertad Avanza. El senador nacional destacó que "lo más difícil de construir es la lealtad y que ese es el camino que transita junto a referentes de LLA, la UCR y el Pro para terminar con los años de gestión peronista en Córdoba".

Esta vez el mitin juecista no se realizó en Ciudad Universitaria, sino que se buscó un lugar más coqueto, acorde a lo que se quería mostrar. La mesa principal del encuentro en el salón Alto Botánico también intentó reflejar este esquema de unidad. Junto a Juez se ubicaron los referentes libertarios Gabriel Bornoroni y Gonzalo Roca, la diputada nacional de la UCR Soledad Carrizo, y las senadoras del Pro Laura Rodríguez Machado. Cerca también estuvo Carmen Álvarez Rivero y Marcelo Cossar, entre otros. Además, el núcleo del juecismo estuvo presente con el legislador Walter Nostrala, Daniel Juez y el concejal José María Romero, acompañados por legisladores, concejales y tribunos de cuentas.

Durante la apertura, Gabriel Bornoroni, Jefe de Bloque de LLA en Diputaods destacó la fluidez del vínculo con el líder del Frente Cívico y destacó el apoyo de Juez en la Cámara de Senadores, acompañando leyes claves.

A su turno, Juez profundizó en la reciprocidad del acuerdo y aclaró que, si bien existe una competencia natural, las reglas de juego son claras. En ese sentido, el senador enfatizó: "Probablemente estamos compitiendo por lo mismo pero tenemos las reglas claras. Si le toca ser a Gabriel lo vamos a acompañar como corresponde. No tengan ninguna duda".

Juez también advirtió a los presentes sobre la complejidad del escenario político que se avecina y planteó que la disputa será directamente proporcional a lo que el oficialismo tiene para perder tras décadas de administración. Por tal motivo, convocó a los dirigentes de cada rincón de la provincia a construir lealtades en cada seccional y pueblo para consolidar el proyecto político que pretende gobernar Córdoba.

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En el cierre de su discurso, el senador hizo un llamado a la militancia para que transmita que su decisión es inamovible y que el objetivo es cambiar el signo político de la provincia tras 28 años. Al respecto, Juez concluyó: “No vamos a entregar la provincia de nuestros hijos y nietos para que la sigan administrando los mismos corruptos de los últimos 28 años”. De esta manera, el dirigente reafirmó que el compromiso asumido con sus aliados nacionales es la base para disputar el poder provincial en el próximo turno electoral.