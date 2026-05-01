La Noche de los Templos: miles de personas recorrieron el circuito religioso de la ciudad

La ciudad de Córdoba vivió anoche una jornada de apertura y encuentro. En una nueva edición de la Noche de los Templos, miles de personas recorrieron las calles para descubrir el vasto patrimonio religioso y arquitectónico que define a la capital provincial. La iniciativa, consolidada como un hito en la agenda cultural local, permitió que vecinos y turistas accedieran a espacios que forman parte del corazón histórico de la ciudad.

Desde las primeras horas de la noche, el movimiento fue incesante. Las iglesias, mezquitas y sinagogas se vieron colmadas por una multitud que buscó no solo una experiencia espiritual, sino también un acercamiento al arte y la historia que albergan estos muros. La diversidad de cultos y la convivencia interreligiosa fueron los grandes protagonistas de una velada donde el respeto y la curiosidad guiaron cada paso del circuito.

Mara Pedicino, Directora General de Culto de la Municipalidad de Córdoba, destacó la magnitud del evento y la respuesta de la ciudadanía. "Se movió mucha gente, estimo que se deben haber movido varios miles", señaló la funcionaria, subrayando la satisfacción por el flujo constante de visitantes en todos los puntos que integraron el recorrido. "Hubo mucha gente en las iglesias, mezquitas, sinagogas. Estamos muy contentos, ya que en todos estos lugares fue constante el movimiento de gente", agregó.

Uno de los mayores atractivos de esta edición fue la posibilidad de conocer rincones de gran valor que habitualmente no cuentan con sus puertas abiertas al público o no forman parte del recorrido cotidiano. Desde los patios internos de órdenes religiosas tradicionales hasta el interior de los centros de oración de las comunidades judía e islámica, la apertura fue total. "Se abrieron lugares que normalmente no están accesibles a la gente. Espacios que son verdaderas perlas, como el patio de los Mercedarios, las sinagogas y mezquitas", explicó Pedicino.

Coros en vivo

La experiencia sensorial se completó con un despliegue sonoro que acompañó la caminata de los fieles y curiosos. El Coro Municipal brindó presentaciones en diversos puntos, sumándose a otros ensambles vocales que llenaron de música sacra los templos. En un momento coordinado de la noche, el sonido de las campanas envolvió a la ciudad, con la participación activa de comunidades tanto en el centro como en barrios, incluyendo Alta Córdoba y San Vicente. "Es muy interesante la diversidad", destacó la Directora de Culto.

Otro punto destacado fue la apertura del Seminario Mayor de Córdoba, donde los asistentes pudieron conocer la capilla y adentrarse por unos momentos en la vida de los seminaristas. Este tipo de propuestas permite revalorizar un patrimonio que, por su presencia diaria, a veces no se dimensiona en toda su escala.

Sobre este punto, Pedicino hizo una comparación con el turismo internacional para poner en perspectiva la riqueza local: "En Europa se paga para ver estas cosas y aquí las tenemos a diario, como iglesias del 1700 que entramos y las podemos ver y disfrutar".