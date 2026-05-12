Llaryora: “Decimos sí a la defensa de la universidad pública y a la posibilidad de que puedan estudiar los hijos de los trabajadores”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, sostuvo que “Argentina se hizo grande con educación pública” y remarcó que el acceso a la educación garantiza oportunidades independientemente del origen social o económico.

“La educación pública da oportunidades. Cuando todos nos sentamos en una escuela pública no importa el apellido, el barrio o el código postal: todos somos iguales”, agregó durante un acto en la ciudad de San Francisco en la jornada previa de la marcha federal universitaria.

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"Defender la educación pública"

"Si desaparece la educación pública, volvemos a mirar el linaje, la situación económica o el lugar de origen de cada uno. Defender la educación pública es defender el progreso de una sociedad”, aseguró el mandatario cordobés.

Además ratificó que Córdoba continuará sosteniendo inversiones en materia educativa pese al contexto económico nacional.

“Le decimos sí a la defensa de la universidad pública y a la posibilidad de que puedan estudiar los hijos de los trabajadores”, enfatizó Llaryora.

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“El país se hizo grande con educación pública"

En ese contexto recordó que la Provincia avanza con la creación de 15 extensiones universitarias en distintas localidades del interior provincial, con el objetivo de ampliar el acceso al nivel superior y evitar que miles de jóvenes deban abandonar sus lugares de origen para estudiar.

“El país se hizo grande con educación pública. No se puede construir una Argentina mejor sin posibilidades educativas”, cerró el gobernador.