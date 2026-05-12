El Museo del Louvre avanza con una de las reformas más importantes de las últimas décadas, un ambicioso proyecto de modernización y seguridad que tomó impulso tras distintos episodios de robos y ataques contra obras de arte registrados en museos europeos durante los últimos años.

Las autoridades del emblemático museo parisino confirmaron que las obras incluyen la renovación de los sistemas de vigilancia, mejoras en los accesos, refuerzo de las estructuras de protección y la incorporación de nuevas tecnologías para preservar las piezas más valiosas de la colección.

Entre los cambios más destacados se encuentra la instalación de cámaras inteligentes con monitoreo en tiempo real, sensores de movimiento de última generación y nuevos vidrios blindados en salas que albergan obras icónicas como la La Gioconda, la Venus de Milo y la La Libertad guiando al pueblo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, el museo inició trabajos de restauración edilicia en varios sectores históricos del edificio para mejorar la circulación de visitantes y reducir el deterioro provocado por el paso del tiempo y el masivo flujo turístico. El Louvre recibe cerca de nueve millones de personas por año, lo que obliga a actualizar permanentemente su infraestructura.

La reforma también contempla nuevos espacios de conservación para obras sensibles a la humedad y la temperatura, así como la modernización de depósitos y laboratorios especializados en restauración artística.

El proyecto tomó mayor relevancia luego de varios hechos que pusieron en alerta a instituciones culturales de Europa. Entre ellos se encuentran ataques vandálicos contra pinturas famosas y robos de piezas históricas en distintos museos del continente, situaciones que llevaron a reforzar las medidas de protección del patrimonio artístico.

Desde la dirección del Louvre señalaron que las obras se realizan sin interrumpir completamente las visitas del público, aunque algunas salas permanecerán cerradas de manera temporal durante los trabajos.

La renovación del museo busca no solo aumentar la seguridad, sino también adaptar el edificio a los desafíos del turismo internacional y garantizar la preservación de una de las colecciones de arte más importantes del mundo para las próximas generaciones.