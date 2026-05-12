Hot sale 2026: comenzó una nueva edición con más de 800 marcas

Comenzó una nueva edición del Hot Sale 2026, el evento de comercio electrónico más importante de la Argentina, que reúne a más de 800 marcas con descuentos, promociones y facilidades de financiación en miles de productos y servicios. La iniciativa, organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, se extenderá hasta el miércoles 13 de mayo.

Durante tres días, los consumidores podrán acceder a ofertas en rubros como tecnología, indumentaria, viajes, electrodomésticos, muebles, supermercado, deportes y belleza. Además, muchas empresas ofrecen cuotas sin interés, envíos gratuitos y promociones especiales a través de bancos y billeteras virtuales.

Según datos difundidos por la organización, en las primeras horas del evento ya se registraron más de 120.000 usuarios navegando simultáneamente en la plataforma oficial. Las categorías más buscadas hasta el momento son electrodomésticos, indumentaria y viajes, mientras que entre los productos más demandados aparecen zapatillas, celulares, notebooks, heladeras y smart TV.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Hot Sale llega en un contexto en el que las empresas buscan impulsar el consumo y aumentar las ventas online. En esta edición también habrá más de 15.000 “MegaOfertas”, una sección destacada con promociones especiales en distintos rubros.

Especialistas recomiendan comparar precios antes de realizar compras y verificar que los descuentos sean reales. También aconsejan operar únicamente en sitios oficiales y revisar las condiciones de financiación, cambios y devoluciones.

El sitio oficial del evento permite buscar promociones por categoría, marca o tipo de producto y acceder a beneficios financieros exclusivos.