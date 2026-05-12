Hot Sale 2026: el Mundial empujó la compra de Smart TV grandes en el primer día

El primer día del Hot Sale 2026 combinó fuerte movimiento de ventas, descuentos más agresivos y un consumidor más selectivo. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el descuento promedio llegó al 34%, el nivel más alto de los últimos ocho años. En paralelo, Tiendanube registró más de $20.224 millones de facturación en 24 horas y Megatone.net detectó una fuerte demanda de Smart TV grandes, impulsada por la cercanía del Mundial.

Nuevo récord de tráfico en el Hot Sale 2026: más de 120.000 usuarios conectados al mismo tiempo

El Hot Sale 2026 arrancó con una señal potente para el comercio electrónico argentino: más descuentos, fuerte tracción de la financiación y una demanda concentrada en productos de alto valor, especialmente tecnología y electrodomésticos. En el primer día del evento, los datos de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), los relevamientos de plataformas como Tiendanube y el movimiento reportado por retailers como Megatone.net muestran un consumidor que busca precio, pero también cuotas, reintegros y conveniencia logística.

Según informó la CACE, organizadora del evento, el descuento promedio de las ofertas alcanzó el 34%, cuatro puntos porcentuales por encima del Hot Sale 2025, cuando había sido del 30%. El dato representa, además, el promedio más alto de los últimos ocho años y marca una mayor apuesta promocional por parte de las marcas participantes. Las categorías con mayores rebajas promedio fueron Servicios y Varios, con 48%; Salud y Belleza, con 39%; Muebles, Hogar y Deco, con 38%; Bebés y Niños, con 37%; y Motos y Autos, con 36%.

La suba de descuentos también se observó en la comparación interanual por rubro. Servicios y Varios pasó de un descuento promedio de 38% en 2025 a 48% en esta edición; Motos y Autos subió de 28% a 36%; Muebles, Hogar y Deco avanzó de 32% a 38%; Bebés y Niños, de 32% a 37%; e Indumentaria y Calzado, de 30% a 33%. Para los organizadores, el dato confirma que las marcas llegaron al evento con una estrategia comercial más agresiva para captar demanda en un contexto de consumo más medido.

Entre las categorías más exploradas por los usuarios, la CACE destacó Electrodomésticos, Indumentaria, Viajes, Muebles, Maquillajes, Deportes, Niños, MegaOfertas, Autos y Supermercados y bodegas. El evento continuará hasta el miércoles 13 de mayo a las 23:59, con secciones especiales como MegaOfertas Bomba, Noche Bomba, MegaOfertas top estrella, Mega BOOM, Descolocados, los más clickeados y contenidos destacados.

En ese marco, Megatone.net registró un primer día de fuerte movimiento, especialmente en la categoría de televisores Smart. La empresa informó que los modelos de pantallas grandes, de 50, 65 y 75 pulgadas, dominaron el ranking de productos más vistos y vendidos. La cercanía del Mundial aparece como uno de los principales motores de esa demanda: los consumidores buscan anticiparse y renovar equipamiento para ver los partidos con mejor tecnología.

Promociones de bancos y billeteras en el Hot Sale 2026, 24 cuotas y descuentos de hasta 50%

La propuesta comercial del retailer combinó descuentos de hasta 50%, 24 cuotas sin interés y reintegros adicionales de hasta 20% con Mercado Pago y Modo. “Estamos teniendo un muy buen arranque del evento. El tráfico en nuestra web se duplicó con tasas de conversión en más de 45% arriba y lo que más entusiasma es la respuesta de la gente a nuestra propuesta de financiación”, destacó Javier Cominotti, gerente de Marketing de Megatone.net. Según el ejecutivo, el cliente “no solo busca el precio, sino la facilidad de las cuotas sin interés, junto al beneficio del reintegro”. Además de Smart TV, la firma observó movimiento en aires split, por la previa del invierno, y en notebooks, como parte de la renovación de tecnología personal.

Los datos de Tiendanube también muestran un arranque de alto volumen. Al cierre del primer día, las más de 75.000 tiendas que venden a través de su plataforma alcanzaron una facturación total de $20.224 millones, con 172.935 ventas, un ticket promedio de $116.949 y un ritmo promedio de 358 productos vendidos por minuto. El pico de actividad se registró a las 11:48, cuando se alcanzaron 211 órdenes por minuto.

Las ventas del primer día por rubros: cuáles fueron los más vendidos

Por categorías, Indumentaria se mantuvo como líder, con el 49,8% de las ventas, seguida por Salud y Belleza, con el 12,1%, y Deco y Hogar, con el 11,6%. Sin embargo, el dato más dinámico estuvo en Electrónica y Tecnología: aunque se ubicó quinta en el ranking general, fue la vertical de mayor crecimiento interanual, con una suba del 12,5% frente al Hot Sale 2025 y el ticket promedio más alto del evento, de $225.364, un 30% más que el año pasado. Entre los productos más vendidos de esa categoría aparecieron auriculares, relojes inteligentes, e-books y parlantes.

La forma de pago volvió a ser decisiva para explicar el comportamiento de compra. Según Tiendanube, el 53,7% de las ventas se abonó con tarjeta de crédito, mientras que la transferencia bancaria concentró el 26,6% y ganó participación respecto de la edición anterior. En términos de financiación, el 60% de las órdenes se pagó en un pago; luego se ubicaron los tres pagos, con el 22%; los seis pagos, con el 16%; y las opciones de 12 o más pagos, con el 5%.

El uso de descuentos y beneficios también fue generalizado: el 68% de las órdenes incluyó algún tipo de descuento y una de cada dos operaciones salió con envío gratuito. Además, las activaciones de las empresas proveedoras de medios de pago generaron un ahorro promedio de $21.091 en las órdenes alcanzadas por esos beneficios.

Ropa, tarjeta y envío gratis: el combo que mueve el Hot Sale 2026 desde la primera hora

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube, explicó que las marcas están utilizando una estrategia promocional más precisa. “Las marcas están buscando alternativas al descuento directo de precio. Vemos activaciones con menor presión sobre los costos: financiación en tickets altos y envío gratis o descuentos puntuales en tickets más bajos. Es una estrategia más fina para sostener el margen sin salir del evento”, señaló.

Las compras se hacen desde el celular

Otro dato que confirma el cambio en el comportamiento del consumidor es el avance de las compras desde el celular. Según el corte de la tarde relevado por Facturante, el 77% de las operaciones se realizó desde dispositivos móviles, mientras que la facturación entre las 11 y las 15 creció 35,14% frente al mismo tramo del Hot Sale 2025. En ese período se emitieron 109.791 comprobantes, con un ticket promedio de $96.878,44. El relevamiento también marcó una baja interanual de 2,61% en la cantidad de operaciones, lo que sugiere un consumidor más selectivo: menos compras, pero de mayor valor.

En esa línea, Lorena Comino, CEO de Facturante, ubicó la lectura en un consumidor más planificado, que llega al evento con carrito previo, compara beneficios y aprovecha mejor las condiciones de financiación. La compañía también detectó un crecimiento del 20% en la elección de retiro en punto de entrega, una señal de mayor sensibilidad frente al costo logístico.

El mapa de compras mantiene una fuerte concentración geográfica. En Tiendanube, CABA y GBA explicaron el 47,5% de las ventas, seguidas por Provincia de Buenos Aires, con el 13,7%; Santa Fe, con el 7,9%; Córdoba, con el 7,8%; y Mendoza, con el 2,1%. En el corte de Facturante también se repitió el peso de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe como principales plazas de operación.

El primer día del Hot Sale 2026 dejó así una foto de consumo más racional que impulsivo. Los compradores buscaron descuentos, pero también cuotas, reintegros, envío gratis y alternativas para reducir costos de entrega. En los tickets altos, la financiación fue decisiva; en los más bajos, pesaron los envíos gratuitos y los descuentos puntuales. Para las empresas, el desafío ya no pasa solo por ofrecer precios agresivos, sino por sostener la operación: stock disponible, sitio estable, checkout sin fricción y logística eficiente.

En síntesis, el arranque del evento confirmó que el Hot Sale sigue siendo una vidriera clave para el consumo online, pero bajo nuevas reglas. La CACE marcó un descuento promedio récord del 34%, Megatone.net mostró el empuje de los Smart TV grandes y Tiendanube confirmó el peso de la electrónica, la financiación y los medios de pago en la conversión. El consumidor compra, pero compara más: mira el precio final, calcula la cuota, evalúa el envío y decide con mayor planificación.

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