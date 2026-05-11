El Hot Sale 2026 comenzó durante la madrugada de este lunes 11 de mayo y se extenderá por los próximos dos días. Se trata del evento de comercio electrónico más importante del país y reúne a más de 800 marcas, con más de 15.000 descuentos y promociones en tecnología, indumentaria, hogar, viajes y otros rubros clave. La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y funciona como una herramienta central para impulsar las ventas digitales desde 2014.

En esta edición, el Hot Sale llega en un contexto marcado por la cautela en el consumo durante el primer cuatrimestre del año. En ese escenario, los comercios apuestan fuerte a las ventas online, con especial expectativa puesta en los productos de alto valor, como los televisores inteligentes, que podrían motorizar nuevamente la demanda.

Según referentes del sector, los Smart TV aparecen como el producto estrella del evento, impulsados por el inicio del Mundial de Fútbol el mes próximo. Las promociones, en muchos casos, combinan descuentos de entre el 20% y el 50% con planes de financiación en cuotas sin interés, una variable decisiva para los consumidores.

Hot Sale 2026: cuáles son las recomendaciones para evitar estafas durante las compras online

Qué productos participan del Hot Sale 2026

El Hot Sale 2026 cuenta con la participación de más de 800 marcas, de las cuales el 48% son pymes, y mantiene un perfil federal: el 30% de las empresas inscriptas, unas 241 firmas, pertenecen al interior del país. La diversidad de actores incluye grandes compañías, pequeñas y medianas empresas y emprendimientos digitales.

Entre los productos más buscados se destacan los televisores inteligentes, seguidos por celulares, indumentaria, calzado y artículos de calefacción, impulsados por la llegada de las bajas temperaturas. A esto se suma una expectativa de repunte en el sector turístico, con consultas y reservas de cara a las vacaciones de invierno.

Las promociones están distribuidas en 11 categorías: Electro y Tecno; Viajes; Indumentaria y Calzado; Salud y Belleza; Deportes y Fitness; Muebles, Hogar y Deco; Bebés y Niños; Supermercado, Gastronomía y Bodegas; Motos y Autos; Servicios y Varios; y Beneficios Financieros.

La página oficial del Hot Sale reúne a más de 800 marcas y centraliza miles de ofertas activas durante los tres días del evento.

Uno de los espacios centrales vuelve a ser la sección MegaOfertas, con más de 15.000 productos destacados. También regresan las MegaOfertas Top Estrella, pensadas para facilitar la comparación de productos y precios entre distintas marcas, priorizando artículos concretos y no solo logos comerciales.

A esto se suma la sección Descolocados, con productos fuera de temporada o seleccionados, que ofrecen rebajas desde el 40% y apuntan a quienes buscan precio por sobre novedad.

Hasta cuándo dura el Hot Sale y qué beneficios hay

El Hot Sale 2026 se desarrolla durante tres días, desde este lunes 11 hasta el miércoles 13 de mayo. Durante todo el evento, las marcas deben cumplir condiciones mínimas establecidas por CACE: ofrecer al menos 5% de descuento y tres o más cuotas sin interés, o bien un 10% de descuento directo sobre el precio de lista.

La financiación es uno de los grandes ejes del evento. Según el relevamiento anual de CACE, 8 de cada 10 consumidores consideran clave la posibilidad de pagar en cuotas al momento de comprar online, y las tarjetas de crédito siguen siendo el medio de pago más utilizado.

El Hot Sale 2026 tiene fecha en mayo: cómo buscar las mejores promociones del evento en el que participarán más de 800 marcas

El Banco Nación extiende sus beneficios hasta el 17 de mayo en Tienda BNA+, con hasta 24 cuotas sin interés y reintegros del 20% para quienes cobren el sueldo en la entidad, con tope de $15.000. En BNA Viajes, ofrece nueve cuotas sin interés y devoluciones del 10%.

También ICBC Argentina prolonga sus promociones hasta el 17 de mayo en ICBC Mall, con hasta 18 cuotas sin interés y reintegros de hasta $50.000 para pagos realizados con Modo o Mobile Banking, además de beneficios con puntos de ICBC Club.

Por su parte, MODO ofrece entre el 11 y el 17 de mayo reintegros del 20% y hasta 18 cuotas sin interés en electro, hogar, turismo, farmacias, perfumerías e indumentaria, en comercios adheridos.

MegaOfertas, horarios clave y promociones especiales

El evento incluye franjas horarias con promociones limitadas en su página oficial. Las MegaOfertas Bomba aparecen todos los días a las 12 del mediodía y duran una hora o hasta agotar stock. Por la noche, entre las 20 y las 22, funcionan las MegaOfertas Noche Bomba, con descuentos especiales de al menos el 20%.

La última jornada suma el Mega BOOM, previsto para el miércoles 13 de mayo entre las 22 y la medianoche, con promociones de al menos 50% de descuento.

El Hot Sale se extiende hasta el miércoles 13 de mayo, con promociones disponibles por tiempo limitado en todo el país.

En paralelo, plataformas como Mercado Libre ofrecen hasta 50% off, 12 cuotas sin interés y envíos gratis con MELI+ durante el evento.

Cómo encontrar los mejores precios y evitar falsas ofertas

Para aprovechar el Hot Sale 2026, los especialistas recomiendan llegar con una lista previa de productos, comparar precios antes del inicio del evento y verificar que los descuentos se apliquen sobre valores reales de referencia.

Una herramienta clave es Precialo, un buscador impulsado por inteligencia artificial que analiza más de 120.000 productos, compara precios históricos y marca oportunidades reales de compra. Permite activar alertas para recibir avisos cuando un producto baja de precio.

Hot Sale 2026 en Argentina: destinos más buscados y cómo conseguir pasajes en micro más baratos

También se destaca Historial de Precios, una plataforma que recopila valores históricos de productos, permite crear alertas personalizadas y verificar si una oferta es genuina.

Además, como en ediciones anteriores, el Hot Sale contará con Cybot, el bot conversacional con inteligencia artificial desarrollado para Hot Sale y CyberMonday. La herramienta permite consultar marcas, productos, pedir recomendaciones y comparar alternativas dentro del sitio oficial.

Consejos para comprar de forma segura

Desde CACE recomiendan ingresar siempre a las tiendas desde el sitio oficial del evento, verificar que las páginas de pago comiencen con https y muestren el ícono de candado, y revisar políticas de cambios, devoluciones y envíos antes de concretar la compra.

También aconsejan evitar enlaces recibidos por mail o redes sociales, compartir solo los datos indispensables y guardar comprobantes, facturas y correos hasta que finalice la garantía del producto. Ante cualquier inconveniente, los consumidores pueden realizar un reclamo ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor.

RV/ff