Hot Sale 2026: más de 800 empresas y 15.000 ofertas para reactivar el consumo online

El Hot Sale 2026 se prepara para una nueva edición con cifras que reflejan su consolidación en el calendario del comercio electrónico argentino. “Este es el año número 15 que hacemos el evento, así que la gente lo está esperando”, afirmó Gustavo Sambucetti, , presidente de la Cámara de Comercio Electrónico, quien destacó que participarán más de 800 empresas de 11 rubros distintos.

El evento, que se desarrollará del 11 al 13 de mayo, estará centralizado en el sitio oficial y ofrecerá una amplia variedad de productos con descuentos. “Van a poder acceder a 15.000 mega ofertas, que son productos que ya vienen con directamente el link al producto, con el precio y con el descuento”, explicó.

Además, la edición 2026 incorpora herramientas tecnológicas para mejorar la experiencia del usuario, como un bot de inteligencia artificial que facilita la búsqueda de productos. Según Sambucetti, estas innovaciones apuntan a simplificar la navegación y potenciar la conversión en ventas.

Descuentos, cuotas y competencia

En un contexto de caída del consumo, el foco estará puesto en estrategias comerciales agresivas. “Al haber tantas marcas, hay una competencia sana que beneficia al consumidor”, sostuvo el titular de la cámara, quien remarcó que esto se traduce en mejores precios y opciones de financiamiento.

La financiación aparece como un factor determinante. “8 de cada 10 personas consideran importante poder pagar en cuotas”, señaló, y agregó que el 60% de las compras financiadas se realizan bajo esta modalidad. Por eso, se espera que las empresas refuercen acuerdos con bancos y tarjetas para ofrecer planes atractivos.

El sitio también contará con herramientas específicas para el usuario, como un buscador que permite filtrar promociones según el banco o tarjeta. Esto facilita identificar rápidamente las mejores condiciones de compra disponibles.

Expectativas de ventas y comportamiento del consumidor

Las proyecciones para este año se mantienen en línea con ediciones anteriores, que ya mostraron resultados positivos. “Hay empresas que pueden llegar a facturar el equivalente a un mes en estos tres días”, indicó Sambucetti, subrayando la relevancia del evento para el sector.

En términos de tráfico, el objetivo es igualar o superar los 8 millones de usuarios registrados el año pasado. Sin embargo, el comportamiento del consumidor ha evolucionado. “Año a año vemos que los usuarios son expertos en comprar, expertos en el evento”, afirmó.

Este perfil más analítico implica que los compradores comparan precios, planifican sus adquisiciones y aprovechan momentos específicos del evento, como las promociones por tiempo limitado. Desde la organización recomiendan registrarse previamente y explorar el sitio antes del inicio para optimizar la experiencia.