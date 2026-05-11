Hot Sale 2026: cómo aprovechar el 45% de descuento y la estadía gratis para niños

En el marco del Hot Sale 2026, que se llevará a cabo del 11 al 18 de mayo, Club Med presenta ofertas exclusivas con descuentos de hasta el 45% en sus resorts all inclusive. La acción, que tendrá sus días más fuertes de venta entre el 11 y el 13 de mayo, permite planificar vacaciones hasta junio de 2027 e incluye un beneficio clave para el segmento familiar: estadía gratis para niños en destinos seleccionados del Caribe.

Esta propuesta busca incentivar la compra anticipada en complejos de Brasil y el Caribe, garantizando una tarifa única con todo incluido y flexibilidad en la cancelación.

Descuentos en Brasil y el Caribe: el eje de Club Med en el Hot Sale

El principal atractivo de la campaña es el ahorro de hasta el 45% en destinos estratégicos. Entre los complejos destacados se encuentran Cancún, Punta Cana, Miches, Turkoise, Trancoso y Rio das Pedras, donde los viajeros podrán acceder a servicios premium a precios promocionales.

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Beneficios para familias: niños con estadía gratis en el Caribe

Uno de los puntos más fuertes de la promoción es el beneficio de niños gratis en los resorts de la región del Caribe. Por cada adulto, un menor de edad podrá alojarse sin costo adicional compartiendo habitación, lo que posiciona a destinos como Miches Playa Esmeralda, La Caravelle, Punta Cana y Cancún como las opciones más competitivas para grupos familiares.

Las ofertas de Hot Sale mantienen el estándar de calidad de la marca, integrando en una sola tarifa:

Alojamiento en habitación standard.

Pensión completa (desayuno, almuerzo, cena y snacks) con bebidas incluidas.

Actividades recreativas, deportes y espectáculos nocturnos.

Flexi Cancelación: Posibilidad de cancelar sin penalidad hasta siete días antes del inicio del viaje (excepto fechas especiales).

Alcance global: ofertas en Europa, África y Asia

Más allá de los descuentos en la región, la acción incluye rebajas en otros continentes para quienes buscan destinos exóticos:

Asia y Océano Índico : Hasta 40% OFF.

Europa y África: Hasta 20% OFF.

Disponibilidad y vigencia: cómo asegurar la tarifa de Hot Sale

Desde la compañía subrayan que la promoción estará disponible por tiempo limitado, del 11 al 13 de mayo de 2026, o hasta agotar el stock de plazas en fechas seleccionadas. Dada la alta demanda proyectada para esta edición del Hot Sale, se recomienda anticipar la decisión de compra para garantizar disponibilidad en los resorts más solicitados.