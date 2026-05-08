Eventos con identidad: cuando el espacio, el vino y el servicio hablan el mismo idioma

Espacios que dialogan entre sí

Ubicada en pleno Palermo Soho, La Malbequería forma parte del universo gastronómico de Lo de Jesús, una casa histórica donde la gastronomía y el vino ocupan un lugar central.

La arquitectura del espacio permite que los eventos se desarrollen de forma dinámica, articulando distintos ambientes que pueden utilizarse de manera independiente o conectada según el tipo de encuentro.

El Salón de los Balcones es uno de los espacios más elegidos para presentaciones, reuniones empresariales o encuentros privados. Su amplitud permite incorporar proyección o presentaciones audiovisuales, convirtiéndolo en un ambiente ideal para lanzamientos, presentaciones de marca o reuniones corporativas

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El Salón de las Bodegas, rodeado por referencias al universo vitivinícola, funciona como un espacio especialmente pensado para almuerzos, cenas o degustaciones que acompañan distintos momentos del evento.

A estos espacios se suma el patio de La Malbequería, muy buscado para recepciones o cócteles en un entorno más distendido, donde los invitados pueden circular y disfrutar del ambiente de la casa.

También se integra el Jardín de Invierno, un ambiente luminoso que permite extender la experiencia durante todo el año y que funciona muy bien para desayunos, almuerzos o encuentros más informa les.

La propuesta se caracteriza por la posibilidad de articular estos distintos ambientes, permitiendo que un mismo evento pueda desplegarse en diferentes momentos: desde una presentación o recepción inicial hasta un cóctel o una cena posterior en otro de los espacios de la casa.

Eventos corporativos y sociales

Gracias a esta versatilidad, La Malbequería se ha consolidado como un espacio elegido tanto por empresas, bodegas y marcas como por quienes buscan organizar celebraciones privadas o encuentros sociales. Presentaciones de producto, degustaciones, reuniones empresariales, almuerzos corporativos, aniversarios o celebraciones encuentran aquí un formato flexible que permite adaptar cada evento a su propio estilo, siempre con la gastronomía y el vino como protagonistas.

El vino como columna vertebral de la experiencia

Uno de los diferenciales del proyecto es que los eventos no se estructuran únicamente desde el espacio o la gastronomía: el vino ocupa un rol central en la experiencia.

La propuesta enológica se apoya en las líneas propias de Lo de Jesús y de La Malbequería, etiquetas desarrolladas para expresar distintos terroirs argentinos y acompañar la propuesta gastronómica de la casa.

La línea Lo de Jesús presenta blends que recorren regiones como Mendoza, Salta y Patagonia, combinando distintas variedades y estilos, mientras que la línea de La Malbequería pone el foco en el Malbec como variedad insignia argentina, interpretando diferentes terroirs del país. Esta diversidad permite incorporar degustaciones, maridajes y recorridos enológicos dentro de los encuentros.

En este sentido, las catas de vino se han convertido en una de las experiencias más solicitadas de La Malbequería, elegidas tanto por turistas que desean descubrir distintos terroirs argentinos como por grupos de amigos y empresas que organizan encuentros privados alrededor del vino.

Un servicio que completa la experiencia

Más allá de los espacios y de la propuesta enológica, uno de los aspectos que define la experiencia es el nivel de servicio que acompaña cada evento.

El equipo combina experiencia gastronómica, conocimiento del vino y una atención profesional que acompaña cada instancia del encuentro, desde la planificación hasta su desarrollo. La organización de los eventos se caracteriza por su flexibilidad y capacidad de adaptación, ofreciendo asesoramiento en la selección de vinos, maridajes y formatos gastronómicos, siempre con una atención cercana que mantiene el espíritu del lugar.

De esta manera, cada evento se desarrolla dentro de un entorno donde la gastronomía, el vino y la hospitalidad forman parte de una misma experiencia, reflejando la identidad que Lo de Jesús y La Malbequería han construido a lo largo del tiempo.

Para consultas y reservas:

● Dirección: Gurruchaga 1406, Palermo, Buenos Aires.

● EL Teléfono: +54 11 3943-1734

● Instagram: @lamalbequeria

● Horarios: Abierto todos los días de 12:00 a 01:00.