Por qué cada vez dormimos peor y cómo recuperar el descanso

Las investigaciones más recientes han dado un giro radical a nuestra comprensión del descanso. Ya no se trata solo de 'recargar baterías' para el día siguiente; hoy la ciencia define al sueño como un regulador crítico del reloj biológico. Su función va mucho más allá de la recuperación muscular: es un motor directo que determina nuestro ritmo de envejecimiento y, en última instancia, nuestra esperanza de vida.

¿Por qué ya no descansamos?

No es una percepción subjetiva; la calidad del sueño ha caído en picada en la última década. Las razones principales son un cóctel de modernidad y malos hábitos:

Hiperconectividad y luz azul: El uso de pantallas (smartphones, tablets) antes de dormir inhibe la producción de melatonina, la hormona encargada de indicarle a nuestro cuerpo que es hora de descansar.

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Estrés y "procrastinación del sueño": El ritmo laboral y la ansiedad hacen que el cerebro se mantenga en estado de alerta. Muchos, además, retrasan la hora de dormir para recuperar el tiempo de ocio que no tuvieron durante el día.

Entornos inadecuados: El ruido urbano, la contaminación lumínica y, fundamentalmente, el uso de colchones vencidos o inapropiados, impiden que el cuerpo alcance las fases de sueño profundo.

Tips para un descanso reparador

Recuperar el sueño requiere disciplina y pequeños ajustes en la rutina diaria. Acá algunas claves de higiene del sueño:

Rituales de desconexión : Apagar pantallas al menos 45 minutos antes de acostarse. Reemplazar el scroll de redes sociales por un libro de papel o música suave.

Consistencia horaria : Intentar acostarse y levantarse siempre a la misma hora, incluso los fines de semana, para regular el ritmo circadiano.

Cenas ligeras : Evitar comidas pesadas, cafeína y alcohol cerca de la hora de dormir.

Optimizar el equipo: Un colchón tiene una vida útil de entre 7 y 10 años. Si te despertás con dolores musculares o cansancio crónico, es probable que tu equipo de descanso necesite una renovación urgente.

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