Hot Sale 2026: cuáles son las recomendaciones para evitar estafas durante las compras online

La próxima edición del Hot Sale se realizará entre el lunes 11 y el miércoles 13 de mayo y se espera una fuerte demanda por parte de los consumidores. Frente al crecimiento previsto de las operaciones digitales, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) difundió una serie de recomendaciones para evitar fraudes y estafas durante las compras online.

El Hot Sale 2026 tiene fecha en mayo: cómo buscar las mejores promociones del evento en el que participarán más de 800 marcas

Este año participarán más de 800 marcas, de las cuales el 48% son pymes. Como regla general, las empresas adheridas deberán ofrecer al menos un 5% de descuento y tres o más cuotas sin interés, o bien una rebaja directa del 10% sobre el precio de lista. En la edición 2025, el descuento promedio alcanzó el 30%.

Andrés Zaied, presidente de CACE, destacó: “En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”.

Los consejos para evitar estafas

Entre los principales consejos para minimizar riesgos, CACE recomendó ingresar siempre a las tiendas desde la web oficial del Hot Sale, ya que esto permite asegurarse de navegar en sitios auténticos y no en páginas falsas creadas para cometer fraudes.

Además, antes de concretar el pago, es fundamental verificar que la página sea segura. Para eso, la dirección web debe comenzar con “https” y mostrar el ícono de candado en el navegador al momento de ingresar los datos de pago. Según la entidad, estos elementos indican que la conexión es segura y que la información personal estará protegida.

La cámara también sugirió revisar la reputación del sitio y del vendedor antes de realizar una compra. En ese sentido, aconsejó comprobar que la tienda publique información clara de contacto, como dirección física, teléfono, CUIT, razón social y políticas de cambios, devoluciones y envíos. Si alguno de estos datos resulta confuso o proviene de un país ajeno a la marca, recomendó desconfiar del sitio.

Otra de las advertencias apunta a evitar el ingreso desde enlaces enviados por correo electrónico o páginas de terceros. En cambio, se recomienda escribir la URL directamente en el navegador para reducir el riesgo de caer en páginas fraudulentas.

Asimismo, CACE pidió compartir únicamente los datos indispensables para concretar la operación. Si el sitio solicita información innecesaria, aconsejó no avanzar con la compra.

La entidad también destacó la importancia de guardar un registro de las operaciones realizadas. Conservar comprobantes, facturas, términos legales y correos enviados por el comercio puede resultar clave ante cualquier inconveniente posterior. Según indicó, esta documentación debería mantenerse al menos hasta que finalice la garantía del producto adquirido.

Por último, CACE recordó que, en caso de problemas con la compra, los consumidores pueden realizar un reclamo ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Para iniciar el trámite será necesario presentar documentación vinculada al bien o servicio adquirido, como factura, ticket de compra, certificado de garantía, contrato, presupuesto u orden de servicio.

FN