Hot Sale 2026 en Argentina: destinos más buscados y cómo conseguir pasajes en micro más baratos

Cada año, cuando el calendario marca mayo, algo empieza a moverse en miles de hogares. No es solo la búsqueda de descuentos. Es la excusa para poner fecha a una escapada, visitar a alguien que hace tiempo no ves o salir, aunque sea por unos días, de la rutina habitual.

El Hot Sale, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, se realizará este año del 11 al 13 de mayo. Durante esas 72 horas, se podrán encontrar descuentos, cuotas y beneficios bancarios para comprar pasajes en micro a destinos como Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Santa Fe o Mendoza. Y cuando aparecen descuentos en viajes, las decisiones se aceleran.

¿Cuándo se podrá conseguir pasajes en micro más baratos?

Del 11 al 13 de mayo se concentrarán las promociones más fuertes en viajes nacionales: descuentos por tiempo limitado, cuotas sin interés y beneficios bancarios que pueden reducir el costo final del pasaje.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para quienes buscan comparar opciones en un mismo lugar, este año Central de Pasajes volverá a participar del evento con promociones especiales. La plataforma, líder en venta online de pasajes en micro, permite revisar distintas compañías, categorías de servicio y medios de pago sin tener que navegar múltiples sitios.

Durante el Hot Sale concentrará descuentos y financiación en empresas como Flecha Bus, Chevallier, Plusmar, Andesmar, Rutatlantica, Fono Bus, Cata Internacional, Rápido Tata, Sierras de Córdoba, Empresa Argentina, Crucero del Norte y La Veloz del Norte. Además, habilitará pagos con Mercado Pago y MODO, billeteras que, según la tarjeta asociada, pueden sumar reintegros adicionales o cuotas sin interés sobre el precio promocional.

¿Cuáles son los destinos más buscados durante el Hot Sale?

En las últimas ediciones, el patrón se repite. Los destinos nacionales accesibles en menos de ocho horas desde los grandes centros urbanos concentran la mayor parte de las búsquedas. No siempre se trata de vacaciones extensas. Muchas veces es una escapada breve, una visita postergada o un fin de semana que finalmente toma forma cuando aparece el descuento.

1- Buenos Aires

La capital funciona a la inversa: es uno de los destinos más elegidos por viajeros del interior que combinan turismo cultural con trámites, eventos o encuentros laborales. Teatro, recitales, gastronomía y compras conviven en una misma visita.

Quienes viajan por pocos días suelen aprovechar el Hot Sale para asegurar ida y vuelta en la misma compra, lo que puede ofrecer mejores condiciones. Elegir salidas nocturnas también permite optimizar el tiempo y llegar temprano para aprovechar la jornada completa.

2- Mar del Plata

La ciudad más emblemática de la costa atlántica vuelve a encabezar búsquedas cada vez que el calendario habilita promociones. Los pasajes a Mar del Plata en micro suelen concentrar consultas tanto para vacaciones de invierno como para escapadas de dos o tres días.

Es un destino elegido por familias, parejas y grupos de amigos que buscan playa, gastronomía y movimiento urbano. Viajar martes o miércoles y evitar las salidas pico del viernes suele ayudar a conseguir mejores valores durante el evento.

3- Córdoba

Córdoba capital y Villa Carlos Paz atraen a quienes priorizan naturaleza, caminatas y una pausa más relajada. También es un clásico entre grupos de amigos y viajes familiares.

En trayectos de mayor distancia, optar por servicios nocturnos o categorías semicama puede marcar una diferencia relevante en el precio final. Muchos viajeros aprovechan el Hot Sale para asegurar fechas con varios meses de anticipación.

4- Rosario

Desde Buenos Aires, Rosario es uno de los recorridos más dinámicos del país. Es elegida por quienes buscan un city break con costanera, recitales y buena oferta gastronómica sin necesidad de planificar demasiado.

Las variaciones de tarifa según franja horaria suelen ser notorias. Las salidas de madrugada o primeras horas del día tienden a ofrecer valores más convenientes.

5- Santa Fe

Santa Fe mantiene un flujo constante de búsquedas, especialmente vinculadas a turismo interno y visitas familiares. No es un destino de temporada alta marcada, lo que permite encontrar disponibilidad con relativa facilidad durante el Hot Sale.

Combinar promociones del evento con reintegros bancarios puede generar una diferencia interesante en el monto final.

6- Mendoza

Aunque el trayecto es más extenso, Mendoza continúa entre los destinos más buscados. Es elegida por parejas, grupos de amigos y viajeros que apuntan a una experiencia más completa, ya sea enoturismo o naturaleza.

En este caso, la financiación cobra mayor peso. Comprar durante el Hot Sale permite fijar precio con meses de anticipación y distribuir el gasto en cuotas, algo que suele inclinar la decisión cuando se trata de distancias largas.

Tips para conseguir pasajes baratos a estos destinos en el Hot Sale

En el Hot Sale no alcanza con encontrar un descuento atractivo. Para que el precio realmente cierre, conviene mirar algunos detalles que suelen pasar desapercibidos.

Comprá en las primeras horas del evento: Las tarifas promocionales suelen tener una disponibilidad limitada. En destinos con alta demanda —como costa o sierras— las mejores opciones se agotan rápido.

Sé flexible con el día de viaje: Martes y miércoles suelen mostrar valores más bajos que viernes y domingos. Cambiar la salida uno o dos días puede reducir el costo final.

Evalúa servicios nocturnos en trayectos largos: Viajar de noche puede resultar más económico y además permite ahorrar una noche de alojamiento. Antes de confirmar, compará horarios y precios para detectar diferencias entre salidas diurnas y nocturnas.

Adquirí ida y vuelta en una misma compra: Comprar ambos tramos juntos puede ofrecer mejores condiciones y evita que el precio del regreso aumente si la demanda crece.

Revisa promociones bancarias y billeteras digitales: En muchos casos, el ahorro mayor no está en el descuento directo sino en el reintegro posterior o en las cuotas sin interés.

Evitá fechas de alta concentración: Fines de semana largos y vacaciones escolares suelen tener menor disponibilidad promocional, incluso dentro del evento.

Cuando el descuento se convierte en viaje

El Hot Sale puede ser apenas un evento comercial más en el calendario, o puede ser ese empujón que necesitás para confirmar una fecha, elegir destino y dejar de postergar la salida. La diferencia no siempre está en el porcentaje publicado, sino en cómo usás esa oportunidad.

Y si preferís resolver todo desde el celular, sin filas ni intermediarios, podés descargár la App Android de Central de Pasajes y gestionar tu compra en pocos minutos. A veces el viaje empieza ahí, en una pantalla, cuando finalmente dejás de mirar y decidís reservar.