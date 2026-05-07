Hugo Ivanier: “La osadía no es empezar tarde, es no haberse rendido”

A los 83 años, Hugo Ivanier no habla de retiro sino de inicio. Después de casi seis décadas de actividad profesional y empresarial —en Buenos Aires, San Juan y otras ciudades— encontró en la pintura un territorio inesperado: un lugar donde el tiempo no se acumula, sino que se transforma.

Hace apenas dos años que empezó a pintar. Sin formación académica previa, llegó al arte a través del taller de esencialismo de los maestros Heriberto Zorrilla y Helena Distéfano, donde descubrió una práctica basada en la libertad del gesto y la ausencia de prejuicios.

El 8 de mayo inaugurará “Terreno de juego” en ‘Colección Rivarola - El local’, donde presentará varias decenas de obras producidas en el último año: láminas sin enmarcar, expuestas en su estado original, junto a pequeñas piezas intervenidas que remiten a lo lúdico.

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Cuando hablás de “osadía” para empezar a pintar, ¿sentís que esa decisión fue posible por la experiencia de vida acumulada?

La osadía no es empezar tarde, es no haberse rendido. Es una condición subyacente en toda persona. En mi caso, el color se vuelve biografía. Un pomo de pintura azul me cambia la tarde.

¿Qué encontraste en el esencialismo que dialoga con este momento de tu vida?

—En el esencialismo encontré una libertad con sentido. Hacer y sentir en sincronía. Sin bocetos, al encuentro. Una aventura nunca vivida. Elegí este camino porque no condiciona: te da el espacio para ser vos.

En sus obras no hay búsqueda de perfección ni de estilo cerrado, sino una exploración abierta donde cada gesto inaugura algo nuevo. “Lo que nace en la tela no es recuerdo, es acontecimiento. Por eso emociona”, define.

Esa misma lógica aparece en la lectura del prestigioso curador Rodrigo Alonso, quien destaca el carácter procesual de su trabajo: “Las pinturas de Hugo Ivanier nacen de la combinación entre intuición y experimentación. Cada obra comienza como una aventura, se desenvuelve poco a poco con paciencia y encuentra su sentido en el diálogo con las formas que aparecen en su interior”.

Desde esa perspectiva, Alonso subraya: “Se aproxima al papel sin bocetos ni planes previos, buscando expresar su mundo interior. De ese proceso surgen pinturas abstractas, formadas por manchas de color, pinceladas y trazos que se expanden libremente, transmitiendo energía y sensibilidad”.

¿Cómo es tu vínculo con los materiales?

El óleo es memoria: te permite volver, arrepentirte. El acrílico es presente puro. Lo que ponés queda. Pintar con ambos a los 83 años es habitar dos edades a la vez: la que insiste y la que suelta.

La muestra “Terreno de juego” se inscribe en ‘Colección Rivarola - El local’, que se consolida como una plataforma activa para la exhibición y circulación de arte contemporáneo, impulsando propuestas diversas y generando un lugar de encuentro entre artistas, obras y públicos, articulando tanto trayectorias emergentes como consolidadas.

La exhibición también incluye objetos intervenidos —autitos, avioncitos, miniaturas— que introducen una dimensión lúdica. “Evocan experiencias casi infantiles, con una vivencia incomparable”, explica el artista.

En tu obra aparece lo inesperado. ¿Sentís que guiás la pintura o que la pintura te lleva?

Lo inesperado es puro esencialismo. Cuando no hay nada que demostrar aparece lo imprevisible, que no tiene edad. El cuadro manda: solo pregunta si estás dispuesto a que pase algo que no controlás. A mi edad no se lo espera; se lo recibe.

A días de la inauguración, Ivanier se posiciona más como observador que como protagonista. Espera reacciones, comentarios, incluso críticas, pero nada de eso parece alterar el núcleo de su experiencia. “Disfrutaré o padeceré lo que venga, pero no cambia mi disposición ni mi osadía en exhibir.”

Porque si algo deja en claro este comienzo tardío es que, para él, el arte no llega como coronación sino como impulso. Lejos de cualquier expectativa de mercado, insiste en que su motor es otro: “A los 83 años no se pinta para gustar sino porque la vida todavía pide ser dicha”.