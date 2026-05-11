El Hot Sale es uno de los eventos más importantes del comercio electrónico en Argentina. En la edición de 2026, hay una importante variedad de ofertas, con más de 15.000 productos en megaofertas con descuento. Los bancos y billeteras armaron promociones, descuentos y el regreso de hasta 24 cuotas sin interés con la idea de capturar la atención de los consumidores que vienen de meses de consumo planchado.

Como explicó a PERFIL Daniel Jejcic, CEO de avenida+, "en un contexto donde el consumo sigue mostrando señales de cautela, el Hot Sale 2026 aparece como una de las pocas ventanas capaces de reactivar la demanda. Y este año, los bancos no quieren ser solo un medio de pago: quieren ser el lugar donde sucede la compra".

Ropa, tarjeta y envío gratis: el combo que mueve el Hot Sale 2026 desde la primera hora

En cuanto a los hábitos del internauta, señaló que el consumidor hoy no compra por impulso, sino que compara, espera y decide en función del beneficio. En ese contexto, "la financiación vuelve a ocupar el centro de la escena. No es solo un incentivo: es la forma en que muchos consumidores pueden acceder a productos de mayor valor. Ahí los bancos tienen una ventaja estructural frente a otros jugadores del e-Commerce. También, el envío gratis y la mejora en los tiempos de entrega siguen siendo determinantes para la conversión. En un mercado donde el estándar lo marcan grandes plataformas, los marketplaces bancarios están invirtiendo fuerte en cerrar esa brecha. La experiencia ya no compite solo contra otros bancos, compite contra todo el ecosistema digital. Si no estás a la altura en logística, perdés la venta aunque tengas mejor financiación”, dijo.

Finalmente, Jejcic explicó que "Los bancos están dejando de ser solo financiadores para convertirse en plataformas de consumo. Empiezan a competir en la experiencia completa. No solo financian la compra, sino que la originan, la facilitan y la fidelizan dentro de su ecosistema”.

A continuación, va listado de las distintas entidades bancarias y los beneficios de las billeteras en este Hot Sale 2026.

MODO

Desde el lunes 11 al domingo 17 de mayo, promociones exclusivas para quienes elijan realizar sus pagos a través del botón de pago MODO en tiendas online.

Durante la semana, quienes paguen desde la app de su banco o desde la app MODO, pueden acceder a un 20% de reintegro y hasta 18 cuotas sin interés en tiendas online adheridas, potenciando el ahorro en distintas categorías.

Entre las principales destacan:

- Electro, con reintegros de hasta $30.000 por banco por promo

- Home, con topes de hasta $30.000 por banco por promo

- Turismo, con topes de hasta $50.000 por banco por promo

- Perfumerías, farmacias e indumentaria, con topes de hasta $15.000 por banco por promo

BBVA

Hot Sale Viajes Exclusivo desde el portal de Millas BBVA

- 20% de descuento para volar a Miami y a Cancún con Aerolíneas Argentinas. Tope a definir. Usando cupón VUELOSHOTBBVA . Del lunes 11/05 al 17/5

- 20% de descuento en hoteles seleccionados de Miami y Orlando usando el cupón 20MIAHOTBBVA. Tope 145.000 ARS/100USD - Vigencia del 11/05 al 17/05

- 15% de descuento en Hoteles Hyatt All Inclusive en Cancún usando el cupón 15CUNHOTBBVA Tope 145.000 ARS/100USD - Vigencia del 11/05 al 17/05

- Assist Card. Del 11/05/26 al 18/05/26 Hasta 55% de descuento y 12 cuotas sin interés. Promo AC CUP de Assist Card, si contratas esta asistencia,automáticamente se renueva si la selección clasifica. El producto del mundial se encuentra activo hasta el 19/07. Siempre y cuando coticen para las fechas desde 11 de junio al 19 de julio con destino México, Estados Unidos y Canadá. Con un mínimo de 15 días de viaje

- Además para viajar por Argentina: hasta 9 cuotas sin interés en Vuelos y 12 cuotas sin interés en hoteles, alojamientos, actividades y alquiler de auto.

- Hasta 50% off en hoteles nacionales seleccionados

Hot Sale App BBVA + Modo

11 al 17 de Mayo Online 20% de reintegro y hasta 18 Cuotas sin interés en los rubros:

LOCALES ADHERIDOS

- Electro: Tope $30.000 (compartido entre locales adheridos)

- Home: Tope $30.000 (compartido entre locales adheridos)

- Perfumerías: Tope $15.000 (compartido entre locales adheridos)

- Farmacias: Mínimo de compra $75.000. Tope $15.000 (compartido entre locales adheridos)

- Indumentaria: Tope $15.000 (compartido entre locales adheridos)

- Samsung Tope $30.000 (en productos seleccionados)

- Fravega Tope $30.000 (en productos seleccionados)

- PSA 5% de reintegro. Tope $40.000

Electro BBVA + Modo

- Vigencia: Del 11/05/26 al 18/05/26.

Hasta 15 cuotas sin interés en productos seleccionados con MODO online y 30% de reintegro

- Fravega (Tope $30.000)

- Samsung (Tope $30.000)

Oncity

Newsan

Cetrogar

Megatone

Coppel

Sony

Motorola

Multipoint

ShopGallery:

- Vigencia: Del 11/05/26 al 17/05/26.

10% de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés.

con MODO online

Hot Sale Prestigio

- Vigencia: Del 11/05/26 al 18/05/26.

10% de reintegro y hasta 12 cuotas sin interés.

- Tarjetas Visa y Master de BBVA

Hot Sale Bonvivir

- Vigencia: Del 11/05/26 al 17/05/26.

40% x 3 meses + copas de regalo en selección Mix, Exclusiva y Alta gama.

Hot Sale Beauty

- Vigencia: Del 11/05/26 al 17/05/26.

- Hasta 12 cuotas sin interés: Perfumerie, Lancome, Khiel’s

- Hasta 6 cuotas Get The Look, Farmacity, Simplicity

Compra mínima $80.000

Banco Ciudad

El Banco Ciudad ofrece hasta 24 cuotas sin interés y 20% de descuento en distintos productos.

El consumo se achica en tiendas físicas y se expande en e-commerce

Una de las alternativas de la promoción brinda hasta 18 cuotas sin interés para adquirir productos y servicios en marcas adheridas de los rubros electro (Frávega, Samsung, Casa del Audio, Red Megatone, Oncity y Tienda Newsan), hogar (Arredo, Rex, Garden Life y Prestigio) y turismo (Al Mundo, Despegar y Atrápalo). Es para compras presenciales y virtuales pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Ciudad y/o desde App Ciudad o Buepp.

Asimismo, se ofrece 20% de descuento en productos seleccionados de sitios on line de los rubros electro, home, perfumería, farmacia e indumentaria (los topes de reintegro varían según el rubro, hasta $30.000). Entre las tiendas online adheridas están Simmons, Sommiercenter, Arredo, Oncity, Megatone, Sony, Grimoldi, Dexter, Topper, Equus, 47 Street, Juleriaque, Farmaonline, Openfarma y Farmaplus. El descuento aplica pagando con QR a través de App Ciudad o Buepp con tarjetas de débito y crédito.

Pueden aprovecharse de forma conjunta los beneficios del 20% de descuento y las 18 cuotas sin interés en los productos de los sitios on line de marcas adheridas a ambas promos, pagando desde App Ciudad o Buepp con tarjetas de crédito. Por ejemplo, las webs de Megatone, Oncity y Arredo, entre otras.

Tienda Ciudad ( www.tiendaciudad.com.ar ) también suma opciones con hasta 12 cuotas sin interés en productos de electro, tecno y hogar, y 24 cuotas sin interés en productos de eficiencia energética y movilidad sustentable. El pago puede realizarse con tarjetas de crédito Visa y Mastercard desde App Ciudad o Buepp.

Las tarjetas del Ciudad se pueden solicitar 100% online y sin costo a través de la web: https://www.bancociudad.com.ar/institucional/micrositio/MenuTarjetaDeCredito

Banco Comafi

Ofrece un especial de promociones con beneficios en apps de delivery, electrodomésticos, hogar y turismo.

Las propuestas incluyen descuentos del 10%, con un tope de reintegro de hasta $100.000 y financiación de hasta 12 cuotas sin interés. Las promociones estarán disponibles en tevabien.com, y en Tienda Comafi habrá cashback y hasta 24 cuotas sin interés.

Banco Columbia

La entidad bancaria ofrece promociones de Hot Sale disponibles del 11 al 13 de mayo con tarjetas de crédito:

Andesmar: 6 cuotas sin interés. Flybondi: 3 cuotas sin interés. Chevallier y Flecha Bus: 6 cuotas sin interés. Aerolíneas Argentinas: 3 y 6 cuotas sin interés. Coppel: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Casa del Audio: hasta 18 cuotas sin interés en todos los productos. On City: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Riiing: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Musimundo: hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Banco Macro



Todos los días desde el lunes 11 al domingo 17 de mayo, los clientes de Banco Macro tendrán la posibilidad de abonar en hasta 24 cuotas sin interés y descuentos en Tienda Macro.

Además, el 11, 12 y 13 de mayo pagando con MODO se accederá a un 10% de ahorro. Con Tarjetas de Crédito Macro el tope es de $10.000. En caso de utilizar Tarjetas de Crédito Macro Selecta, el beneficio será de 20%, y el tope de devolución asciende a $30.000.

Boom del e-commerce: suben las compras internacionales y ya alcanzan al 47% de los usuarios

Para conocer más detalles hay que ingresar a: /www.tiendamacro.com.ar

Banco Galicia

TIENDA GALICIA - 11/05 hasta 17/05

• Hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados

FARMACITY, SIMPLICITY, GET THE LOOK, THE FOOD MARKET (Exclusivo Online) - 11/05 hasta 13/05

• 20% de ahorro con tope de reintegro de $15.000 por cliente por vigencia de la promoción y hasta 3 cuotas sin interés (Exclusivo Online)

GALICIA ALMUNDO - 11/05 hasta 17/05

• Clientes Cartera General: 20% de ahorro con tope de reintegro de $50.000 por cliente por vigencia de la promoción y hasta 6 cuotas sin interés

• Clientes Cartera Eminent: 20% de ahorro con tope de reintegro de $50.000 por cliente por vigencia de la promoción y hasta 12 cuotas sin interés

• En paquetes, alojamientos y alquiler de autos en Argentina

DESPEGAR

• Hasta 6 cuotas sin interés en paquetes y alojamientos nacionales

Banco Nación

La promoción vigente en el marketplace “Tienda BNA+” del 11 al 17 de mayo. Abanico de productos en 24 cuotas sin interés a través de la “Tienda BNA+” y un 20% de reintegro (exclusivo para quienes cobren el sueldo en la entidad) con un tope de $ 15.000 de devolución por cliente durante la vigencia de la promo.

Por su parte, en “BNA Viajes” se ofrecerán 9 cuotas sin interés y 10% de reintegro con un tope de $ 10.000 de devolución por cliente.

Todas las promociones aplican exclusivamente abonando con tarjetas de crédito desde “BNA+ MODO”.

Para esta campaña, se incluyen los productos de las categorías de electro y tecno; indumentaria y calzado; muebles, hogar y deco; salud y belleza; deportes y fitness, y herramientas y construcción.

Para conocer más sobre los productos y promociones: www.tiendabna.com.ar

Además, la entidad dispone de hasta 24 cuotas sin interés en más de 100 reconocidos e-commerce del país. Todas las firmas adheridas podrán consultarse desde el 9 de mayo en Semana Nación: https://semananacion.com.ar/semananacion

Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco San Juan y Banco Santa Cruz

ELECTRO (Frávega, Megatone y Oncity)

Presencial y online: Hasta 18 csi - del 11 al 17 de mayo

Exclusivo Online y exclusivo con MODO: 20% de reintegro - Tope: $30.000. Esta promo se acumula con las 18 csi si el cliente paga con MODO y online

CONSTRUCCION: 18csi en familia bercomat del 11 al 17 de mayo

INDUMENTARIA (del 11 al 17 de mayo)

Open sport: 30% de ahorro + 6csi - Exclusivo paquetes - tope $50.000

Digital Sport (exclusivo paquetes):

-Solo ventas online: 25% de ahorro + 6csi - esta es sin tope

-Se acumula si pagan con MODO: 20% de reintegro. Tope: $15.000

Banco Provincia

Provincia Compras participa del Hot Sale con una acción especial que ofrece 24 cuotas sin interés y descuentos exclusivos en productos seleccionados de toda la tienda.

El beneficio estará disponible desde las 0 horas del lunes 11 hasta las 23:59 del miércoles 13 de mayo.



Para realizar consumos en Provincia Compras es necesario contar con una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Provincia. Quienes aún no cuenten con una tarjeta, pueden obtener una Visa Virtual al instante, de forma simple, rápida y 100% digital.

Una vez aprobada, la tarjeta virtual queda habilitada de manera inmediata para operar en Provincia Compras, sin necesidad de esperar la emisión de un plástico, lo que permite aprovechar las 24 cuotas sin interés del Hot Sale.

Además, Visa Virtual sirve para realizar pagos sin contacto desde Cuenta DNI y permite solicitar hasta cuatro tarjetas adicionales, también en formato virtual.

ICBC

Los días 11, 12 y 13 de mayo, el banco ofrece hasta 18 cuotas sin interés pagando con tarjetas ICBC o bien un reintegro de hasta $50.000 pagando hasta en 3 cuotas sin interés a través de MODO o Mobile Banking.

Además, hay envío gratis en cientos de productos y hasta un 50% de ahorro en Gift Cards de Moda seleccionadas, con la posibilidad de pagar hasta en 6 cuotas con tarjetas ICBC.

El resto de la semana, del 14 al 17 de mayo, continuarán vigentes las 18 cuotas sin interés en productos seleccionados, así como también el beneficio de hasta $50.000 de reintegro en categorías específicas que variarán diariamente. Durante esos días, también habrá envío gratuito en productos seleccionados.

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