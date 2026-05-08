Gerardo Antonio Fernández sobre el repunte de la industria y la construcción: “El consumo es una recuperación volátil”

El presidente de la Confederación de PyMEs Constructoras, Gerardo Antonio Fernández, en contacto con Canal E, se refirió a que la construcción en Argentina mostró señales de recuperación en marzo, con un crecimiento interanual del 12,7% según datos del INDEC. Sin embargo, desde el sector pyme llaman a la cautela y aseguran que todavía predominan las obras pequeñas y las refacciones antes que los grandes desarrollos inmobiliarios o la reactivación de la infraestructura pública.

Según Fernández, el repunte actual no refleja todavía una recuperación estructural del sector. “Yo te diría que el consumo es una recuperación volátil”, explicó. Y detalló: “La obra pública sigue estando muy baja, lo que está reaccionando hoy es básicamente la recuperación, la reparación y la pequeña construcción”.

Contradicción en los datos de repunte

Asimismo, señaló que existen indicadores que muestran cierta contradicción dentro de la actividad. “Vos tenés que el dato te da positivo, y, por ejemplo, en el mismo año vos tenés una caída de los permisos de edificación del 5,3%, eso significa que para adelante, obras de magnitud no están en igual nivel”.

Aún así, Fernández destacó que existe un cambio de ánimo en parte de la sociedad y los inversores. “Lo bueno, el buen dato que hay que posicionar es que el dato positivo está, y de acuerdo a la gente está tomando confianza, y está decidiendo invertir”.

A su vez, consideró clave sostener ese clima de confianza para consolidar la recuperación: “Todo dato positivo hay que ponderarlo y hay que seguir haciendo docencia en el sentido de que la gente se anime a invertir, porque esto nos hace bien a todos”.

Cuáles son los sectores que muestran recuperación

Además, el entrevistado explicó que el crecimiento todavía se concentra en consumos vinculados a remodelaciones y mejoras menores. “Lo que estamos viendo es más inversión minimalista, digamos, el individuo, la preparación menor. Pero en buena hora, no importa qué está faltando”.

Uno de los puntos centrales fue la situación de la obra pública y la infraestructura. En este contexto, pidió cambiar la mirada sobre el tema y sostuvo: “Pensemos mejor en infraestructura, para que entendamos”.