Jubilados que siguen trabajando: “La jubilación termina siendo más un complemento para llegar a fin de mes”

La situación económica y la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones generan un fenómeno cada vez más frecuente en Argentina: jubilados que deciden continuar trabajando luego de retirarse.

Según explicó la abogada previsional, Florencia Markarian, el ingreso previsional dejó de ser suficiente para cubrir los gastos básicos y pasó a funcionar como un ingreso complementario.

Jubilaciones insuficientes y necesidad de seguir activos

Durante la entrevista, Markarian sostuvo que “la jubilación termina siendo más un complemento para llegar a fin de mes que algo que sustituya lo que venían cobrando cuando estaban empleados”. La especialista remarcó que esta realidad impacta en gran parte de los adultos mayores, quienes se ven obligados a buscar alternativas para sostener su economía cotidiana.

Además, explicó que continuar trabajando después de jubilarse también puede representar ventajas para las empresas. En ese sentido, afirmó que “seguir trabajando trae algunos beneficios más que nada para las empresas que deciden contratar gente que se ha jubilado”.

La letrada detalló que, cuando una persona se jubila y luego es reincorporada por la misma empresa, se pierde la antigüedad laboral acumulada. “Lo que se pierde una vez que uno se jubila y la empresa lo vuelve a contratar es la antigüedad”, precisó.

Qué ocurre con los aportes y la obra social

Markarian también aclaró que los aportes laborales continúan realizándose, aunque no generan una mejora directa en el haber jubilatorio. “Se van a seguir haciendo los aportes, pero no es que van a mejorar la jubilación”, explicó, al tiempo que indicó que esos fondos se destinan al sistema de empleo.

Otro de los puntos centrales de la entrevista estuvo vinculado a la cobertura médica. Según señaló la especialista, las empresas no están obligadas a brindar obra social a los empleados jubilados que continúan trabajando. “No está obligada la empresa ni a prestar la obra social ni tampoco se continúa con la antigüedad”, subrayó.

La abogada también relató el caso reciente de un trabajador próximo a jubilarse que acordó continuar en actividad dentro de la misma empresa. Según contó, el hombre realizó un cálculo económico y comprobó que la combinación entre salario y jubilación le permitía obtener mayores ingresos que los que percibía previamente por antigüedad.

En ese contexto, Markarian concluyó que muchos jubilados encuentran en el trabajo una necesidad antes que una elección, en medio de una economía que golpea especialmente a los sectores de ingresos fijos.